Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise

Angesichts des Konflikts mit Russland hat US-Präsident Joe Biden amerikanische Staatsbürger in der Ukraine nachdrücklich dazu aufgefordert, das Land zu verlassen. Falls es zu einer russischen Invasion kommen sollte, wäre ein Rettungseinsatz mithilfe von US-Truppen undenkbar, sagte Biden dem Fernsehsender NBC. "Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen".

US-Staatsbürger sollten "jetzt" das Land verlassen, forderte Biden. In Bezug auf die russischen Streitkräfte ergänzte er: "Es ist nicht so, als hätten wir es mit einer Terrororganisation zu tun." Vielmehr gehe es um "eine der größten Armeen der Welt". Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatten die US-Truppen im vergangenen Jahr einen groß angelegten Rettungseinsatz geführt, für dessen Vorbereitung und Ablauf Bidens Regierung von vielen Seiten kritisiert wurde.

Mit Blick auf die Lage in der Ukraine sagte Biden in dem Interview: "Das ist eine ganz andere Situation und die Dinge könnten schnell außer Kontrolle geraten." Selbst falls Putin "dumm" genug sein sollte, seine Armee in die Ukraine einmarschieren zu lassen, sei er doch "schlau genug", US-Bürgern keinen Schaden zuzufügen, sagte Biden. (11.02.2022)

Keine weitreichenden Fortschritte bei Russland-Ukraine-Gespräch

Das zweite Gespräch zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine seit Beginn der aktuellen Krise ist ohne weitreichende Fortschritte zu Ende gegangen. Nach fast zehnstündigen Verhandlungen in Berlin hieß es seitens der deutsch-französischen Vermittler, es seien "schwierige Gespräche" gewesen, "in denen die unterschiedlichen Positionen und verschiedene Lösungsoptionen deutlich herausgearbeitet wurden". Die russische Seite warf den Vermittlern anschließend vor, zu wenig Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben.

Ein weiteres Gespräch wurde für März vereinbart. An dem Treffen nahmen die außenpolitischen Berater der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodimir Selenskij sowie deren Kollegen aus Deutschland und Frankreich teil. Diese Vierer-Runden werden Normandie-Format genannt.

Das erste solche Treffen seit Beginn der aktuellen Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze hatte Ende Januar in Paris stattgefunden. Nach dem zweiten Treffen in Berlin hieß es seitens Deutschlands und Frankreichs, alle Teilnehmer hielten an der Minsker Friedensvereinbarung fest, die für die zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen umkämpfte Ostukraine gilt. "An deren voller Umsetzung wird weiter mit Nachdruck gearbeitet werden."

"Es ist nicht gelungen, die Meinungsverschiedenheiten zu überwinden", bilanzierte Russlands Unterhändler Dmitrij Kosak. Die Vermittler verlangten der Ukraine nicht nachdrücklich genug ab, den vereinbarten Friedensplan auch zu befolgen. Dies sei aber Voraussetzung für eine gewaltfreie Lösung des Konflikts. Die Regierung in Kiew lehne einen Dialog mit den Führungen in Luhansk und Donezk in der Ostukraine ab und habe immer noch nicht erklärt, wie sie sich die Zukunft des Konfliktgebiets Donbass vorstelle, sagte Kosak. "Sie machen daraus nun schon seit acht Jahren ein Geheimnis." Teile der ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk werden seit fast acht Jahren von prorussischen Separatisten kontrolliert.

Der ukrainische Unterhändler Andrij Jermak verwies darauf, dass es in der vergangenen Woche über mehrere Tage hinweg eine komplette Waffenruhe gegeben habe. "Ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Ergebnis." Nun warte man auf den Besuch des Bundeskanzlers am Montag in Kiew. Anschließend reist Scholz nach Moskau weiter. (11.02.2022)

Irritationen über Manöver von Belarus und Russland

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat besorgt auf das in Belarus begonnene große Militärmanöver mit Russland reagiert. Le Drian bezeichnete die "extrem massiven" Manöver mitten in der Ukraine-Krise beim Sender France Inter als "Geste großer Gewalt", die die französische Regierung "beunruhigt". "Jedes Land hat natürlich das Recht, Militärmanöver zu organisieren, aber hier gibt es eine sehr bedeutende Anhäufung von Übungen an der Grenze zur Ukraine", sagte der Minister. Es komme nun darauf an, ob Russlands Präsident Wladimir Putin seine Truppen nach den Manövern abziehe oder sie dort belasse.

Ungeachtet der Kritik des Westens begannen beide Länder am Donnerstag nach Mitteilung der Verteidigungsministerien mit dem Manöver. Die Übung im Süden der Ex-Sowjetrepublik unweit der Grenze zur Ukraine und im Westen an der EU-Außengrenze soll zehn Tage dauern. Im Westen wird befürchtet, dass Russland im Zuge des Manövers einen Einmarsch in die Ukraine vorbereitet. Die Militärführungen in Belarus und Russland hatten immer wieder betont, die Truppenverlegung habe reinen Übungscharakter, sei für niemanden eine Bedrohung und stehe im Einklang mit internationalem Recht. Laut Kreml sollen die russischen Soldaten nach Ende der Übung wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

Als Reaktion auf russische Militärübungen in Belarus will auch das ukrainische Militär mit einem zehntägigen Manöver beginnen. Unter anderem soll der Umgang mit Drohnen geprobt werden sowie mit Raketen und Panzerabwehrwaffen, die von ausländischen Partnern geliefert wurden. (10.02.2022)

EU-Mitglieder schicken gemeinsame Antwort auf russische Vorschläge

Die Europäische Union hat mit einem gemeinsamen Brief im Namen der Außenminister aller 27 Mitgliedstaaten auf russische Sicherheitsvorschläge im Zuge der Ukraine-Krise reagiert. Dies teilt ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel mit. Diplomaten zufolge hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow EU-Mitgliedstaaten einzeln angeschrieben. Dies sei als Versuch gewertet worden, die Staatengemeinschaft zu spalten. Daher habe man sich auf eine gemeinsame Antwort verständigt.

Lawrow erklärte in Moskau, eine kollektive EU-Reaktion auf seine Vorschläge werde zu einem Scheitern der Gespräche führen. Die EU-Botschaft Russlands bestätigt den Eingang des Schreibens. Zum Inhalt der EU-Antwort machte keine Seite Angaben. Laut Diplomaten geht es um Russlands Bedenken hinsichtlich der Sicherheit an seinen westlichen Grenzen und um die EU-Bemühungen, die Spannungen durch Diplomatie beizulegen. (10.02.2022)