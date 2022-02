Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise

Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden haben beide Seiten Geschlossenheit in der Ukraine-Krise und im transatlantischen Verhältnis demonstriert. "Deutschland ist einer der engsten Verbündeten Amerikas", sagte Biden beim Treffen mit Scholz im Oval Office. Er freue sich auf die enge Zusammenarbeit. Scholz betonte: "Wir sind engste Verbündete und arbeiten intensiv zusammen, und das ist notwendig, um die Schritte zu unternehmen, die wir zum Beispiel im Kampf gegen die russische Aggression gegenüber der Ukraine unternehmen müssen."

Auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz betonten beide Politiker das enge Verhältnis der USA und Deutschlands. Beide Länder würden eng zusammenarbeiten, um eine Lösung der Krise herbeizuführen und die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Biden sagte, die Gespräche seien sehr produktiv gewesen. Die Partnerschaft zwischen der USA und Deutschland werde weiter gestärkt. Diplomatie sei für alle der beste Weg, die Krise zu bewältigen, "Russland eingeschlossen", sagte Biden. Jedoch seien die USA und die Nato bereit zu reagieren, sollte Russland sich dazu entscheiden, weiter in die Ukraine vorzudringen. Es gehe darum, die Einheit und den Frieden Europas zu bewahren.

Wenn der Boden entsprechend gefroren sei, sei Russland in der Lage, eine Invasion zu starten, sagte Biden. Er wisse aber nicht, ob der russische Präsident das wirklich vorhabe, das wisse nur Putin selbst. Auf eine Nachfrage hin empfahl Biden den US-Amerikanern, die sich aktuell in der Ukraine befinden, das Land zu verlassen.

Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne. Für Irritationen sorgt die Weigerung Berlins, Waffen an die Ukraine zu liefern. Massive Kritik gibt es in den USA weiterhin an der Ostseepipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung der Ukraine Gas direkt von Russland nach Deutschland bringen soll.

Zur Zukunft der Gaspipeline sagte Biden, wenn Russland erneut in die Ukraine eindringe, dann werde es die Pipeline nicht mehr geben. "Ich darf Ihnen versprechen, dass wir dazu in der Lage sein werden", sagte Biden auf die Nachfrage, wie er das bewerkstelligen wolle. Scholz sagte, mögliche weitreichende Sanktionen seien vorbereitet, jedoch gehöre dazu, nicht alle Maßnahmen auf den Tisch zu legen, damit Russland sich nicht auf die Strafen vorbereitet könne. Scholz sagte auf Nord Stream 2 angesprochen, man werde in diesem Thema gemeinsam handeln, es würde keine unterschiedlichen Schritte der Partner geben.

Scholz bedankte sich bei Biden für die ausführlichen Gespräche. "Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation", warnte er. Es gebe eine militärische Bedrohung der Ukraine, darüber könne nicht geschwiegen werden. Aber es sei so oft von den Partnern in Europa, der Nato und den USA gemeinsam formuliert worden, dass es sehr harte Konsequenzen für Russland habe, sollte das Land in die Ukraine einmarschieren, dass er glaube, die Botschaft sei auch in Moskau angekommen, so Scholz. Wichtig sei, alle Gesprächsformate, inklusive dem Normandie-Format, zu nutzen, um nach dem Klarmachen der möglichen Sanktionen mit Russland den Dialog zu suchen. (07.02.2022)

Baerbock: "Der Ball liegt im Feld von Moskau"

In der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba sagte Außenministerin Annalena Baerbock, dass Deutschland mit den USA und der Nato Russland die schriftlichen Antworten auf dessen Forderungen zukommen lassen habe. "Der Ball liegt im Feld von Moskau", so Baerbock. Die Bundesregierung sei bereit zu Gesprächen mit Russland, behalte sich aber eine harte Antwort vor, wenn es zu weiteren Aggressionen gegen die Ukraine käme. "Wir werden alles dafür tun, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommen wird", versprach die Grünen-Politikerin.

"Es steht derzeit nichts weniger auf dem Spiel als der Frieden in Europa. In dieser Situation ist unsere größte Stärke unsere Einigkeit. Und wenn Dritte versuchen, einen Keil zwischen die Ukraine und Deutschland zu treiben, werden wir umso intensiver zueinanderstehen", sagte Baerbock. Mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen Russland sagte die Grünen-Politikerin, Deutschland sei bereit, einen "hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen", denn es gehe um die Sicherheit der Ukraine. Diese hatte zuvor Deutschland um Waffen gebeten. Auf diesen Wunsch ging Baerbock in der Pressekonferenz nicht ein.

Der Beitrag, den die Bundesrepublik leiste, sei finanzieller Art, sagte Baerbock. "Wir sind im Jahr 2022. Und da ist ein Angriff nicht nur militärisch ausgerichtet, da können im Zweifel Cyberattacken, ein Abbruch von Lieferketten oder ein Abbruch von Energieexporten Schlimmeres verursachen als Panzer an der Grenze." Deutschland sei mit Blick auf die Souveränität der Ukraine auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet. Russische Aggressionen hätten massive Sanktionen zur Folge sowie diplomatische und wirtschaftliche Konsequenzen.

Der ukrainische Außenminister Kuleba betonte die roten Linien: An der Souveränität und territorialen Integrität seines Landes gebe es nichts zu rütteln. Zudem werde es keinen direkten Dialog seiner Regierung mit den prorussischen Rebellen im Osten der Ukraine geben. Drittens sei das ukrainische Volk die einzige "Quelle" für außenpolitische Entscheidungen seines Landes. Das Gespräch mit Baerbock nannte er gelungen und vertrauensvoll.

Angesprochen auf Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der der Ukraine im Konflikt mit Russland "Säbelrasseln" vorgeworfen hatte, sagte Kuleba, Schröder arbeite für ein russisches Unternehmen und die russische Regierung. "Herrn Schröder zu kommentieren ist dasselbe, wie den Sprecher von Wladimir Putin zu kommentieren. Das sind genau die gleichen Narrative." Deswegen sehe er keinen Anlass zu einer Bewertung. (07.02.2022)

Scholz in Washington, Baerbock in Kiew

Diese Woche ist international geprägt von hektischer Krisendiplomatie an gleich mehreren Standorten. Es dürften schwierige Gespräche werden. Das Ziel ist stets, eine weitere Eskalation und letztlich einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu verhindern. Allerdings gibt es zwischen den westlichen Ländern keine Einigkeit darüber, die mit den Drohungen des russischen Präsidenten Putin umzugehen ist. Die Bundesregierung wird von einigen Partnern dafür kritisiert, nicht hart genug gegenüber Russland aufzutreten und dürfte bemüht sein, dieser Kritik entgegenzutreten. Ein Überblick über die anstehenden Termine:

Bundeskanzler Olaf Scholz reist zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Scholz wird nach Angaben des Weißen Hauses um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit von US-Präsident Joe Biden empfangen. Für 21.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Der Kanzler lobte vor seinem Besuch im Weißen Haus "Führung und Stärke" von US-Präsident Joe Biden und die direkten amerikanisch-russischen Gesprächskontakte. "Diese sind sehr schwierig", sagte er. Scholz will in Washington neben Biden auch mit US-Kongressabgeordneten zusammentreffen. Die US-Regierung unterstrich vor Scholz' Besuch die Geschlossenheit der USA und Deutschlands. "Wir haben sehr eng mit unseren deutschen Partnern zusammengearbeitet, auch mit der neuen deutschen Regierung in den zwei Monaten seit ihrem Amtsantritt", sagte eine hochrangige US-Regierungsmitarbeiterin. Die USA stimmten sich mit Deutschland eng über das Sanktionspaket ab, das im Falle einer russischen Invasion der Ukraine in Kraft treten solle.

Außenministerin Annalena Baerbock weilt auf einem zweitägigen Besuch in Kiew. Am Mittag sprach sie mit Außenminister Dmytro Kuleba. Baerbock reist am Abend außerdem in den Osten des Landes, wo sie am Dienstag die Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besichtigen will. "Ich werde den Bewohnerinnen und Bewohnern zuhören und mir aus erster Hand ein Bild von ihren Erfahrungen, Eindrücken und Sorgen machen, um dies dann in die politischen Gespräche, die wir weiterhin mit allem Nachdruck vorantreiben wollen, einfließen zu lassen", erklärte Baerbock.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trifft sich mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau. Macron und Putin hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Krisengespräche am Telefon geführt. Vor seinem Besuch im Kreml hatte sich Macron sowohl mit Scholz als auch mit Biden abgestimmt.

Weitere Termine: An diesem Dienstag kommen Macron und der polnische Staatschef Andrzej Duda zu einem Gespräch über die Krise nach Berlin. Womöglich bereits in den kommenden Tagen wird es in Berlin auf Berater-Ebene ein Treffen zur Ukraine im Normandie-Format geben. "Die Vorbereitungen laufen da noch, es gibt Hinweise, dass das noch in dieser Wohe stattfinden könnte", sagte Vizeregierungssprecherin Christine Hoffmann. Dem Normandie-Quartett gehören Russland, die Ukraine, Frankreich und Deutschland an. Am 14. und 15. Februar reist Scholz nach Kiew und Moskau. Zuvor ist noch ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin geplant. (07.02.2022)

Keine Fortschritte im Streit zwischen ukrainischer und deutscher Regierung um Waffenlieferungen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in mehreren Interviews vor seiner USA-Reise Kritik zurückgewiesen, die Bundesregierung trete in der Ukraine-Krise gegenüber Russland nicht konsequent genug auf. Zusammen mit seinen Verbündeten sei Deutschland bereit, notfalls "alle nötigen Schritte" zu gehen, sagte Scholz der Washington Post auf die Frage nach Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2.

Putin wisse, dass er für eine Aggression gegen die Ukraine einen sehr hohen Preis zahlen müsse. Aber die Strategie des Westens sei es, ihn über die Details im Unklaren zu lassen. Die russische Führung solle nicht ausrechnen können, wie kostspielig ein Vorgehen gegen die Ukraine wirklich werden würde. Auf die Vorhaltung, Deutschland stehe der Ukraine zu wenig bei, verwies der Kanzler auf die umfangreiche deutsche Hilfe für das Land und darauf, dass Deutschland den höchsten Verteidigungsetat auf dem Kontinent habe.

Die westliche Welt stehe fest an der Seite der Ukraine, sagte Außenministerin Annalena Baerbock: "Gemeinsam werden wir mit harten, sehr konkreten Maßnahmen auf jegliche weitere russische Aggression gegenüber der Ukraine reagieren." Dabei beeindrucke sie die Besonnenheit der Menschen in dem bedrohten Land. "Sie leben in ständiger Furcht vor einer Eskalation, versuchen, in desolater humanitärer Lage einen weiteren Winter zu überstehen." Deswegen werde sie an die Kontaktlinie im Osten der Ukraine reisen.

Die Bundesregierung lehnt Lieferungen in Krisengebiete bisher strikt ab. Kurz vor Baerbocks Reise übermittelte die Ukraine dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium eine Liste mit Waffenwünschen. Sie bittet um Flugabwehr-Raketensysteme mittlerer Reichweite, tragbare Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre, Mikrowellen-Zerstörungssysteme, elektronische Ortungssysteme, Nachtsichtgeräte, Überwachungskameras und Munition. Es handele sich dabei um "Waffensysteme defensiver Natur", so die ukrainische Botschaft in Berlin. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, die Anfrage werde derzeit geprüft. Sie sei nach Erkenntnissen der Regierung an mehrere westliche Partner der Ukraine gerichtet worden.

Kanzler Scholz hatte kurz vor seinem Abflug zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Biden erneut klargemacht, dass die Bundesregierung an ihrer Linie festhält, keine Waffen in Krisengebiete wie die Ukraine zu liefern. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, bekräftigte hingegen die Forderungen Kiews. "Wir brauchen modernste Waffen. Deutschland kann das liefern. Deutschland ist fähig, das zu tun. Und das zu verweigern heute, das bedeutet für uns, die Ukraine im Stich zu lassen", sagte der Diplomat am Sonntagabend in der ARD. (07.02.2022)

Kreml: Deutsche Welle kann Scholz bei Moskau-Reise begleiten

Trotz des Sendeverbots der Deutschen Welle in Russland darf ein Team des deutschen Auslandssenders dem Kreml zufolge Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Reise nach Moskau begleiten. "Wenn Vertreter der Deutschen Welle im Journalistenpool sind, werden sie natürlich arbeiten können", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Scholz wird am Dienstag kommender Woche zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin in Moskau erwartet. Russland hatte der Deutschen Welle vergangene Woche ein Sendeverbot erteilt. Zugleich verfügte das Außenministerium die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau und entzog den Journalisten ihre Akkreditierungen. Damit reagierte Moskau auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Staatssenders RT DE.

Zudem gab es Verwirrung um die Mitreise eines Deutsche-Welle-Teams an der Kanzlerreise. Dem Tagesspiegel zufolge erteilte das Bundespresseamt zunächst eine Absage. Regierungssprecher Steffen Hebestreit twitterte dann jedoch: "Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Die Deutsche Welle ist zur Reise des Bundeskanzlers nach Moskau eingeladen." Der Kanzler wird in der Regierungsmaschine üblicherweise von einer größeren Gruppe an Medienvertretern begleitet, die auf Einladung reisen, die Reise aber selbst bezahlen. Die Nachfrage ist meist größer als die Zahl der Plätze im Flugzeug. (07.02.2022)

Botschafter fordert Präventiv-Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk fordert präventiv Sanktionen gegen Russland. "Wir erwarten, dass die Bundesregierung nicht mehr weiter abwartet, sondern die Regierung gemeinsam mit den Partnern in der EU, in der Nato und mit den USA natürlich Präventiv-Sanktionen einführt", sagte er im Deutschlandfunk. Mit Wladimir Putin sei in den vergangenen Wochen zwar geredet worden, aber Russlands Präsident eskaliere die Situation immer weiter, daher müssten Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das betreffe nicht nur die Gas-Pipeline Nord Stream 2. Möglich seien auch ein Embargo für Erdgas, Erdöl und Kohle, der Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem Swift, aber auch persönliche Sanktionen. (07.02.2022)