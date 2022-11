Weit weg von der deutschen Justiz: das Twitter-Hauptquartier in San Francisco.

Seit Elon Musk die Plattform übernommen hat, sorgen sich viele, dass sie der Hetze alle Schleusen öffnet. Hält sich Twitter noch an irgendwelche Gesetze? Und wie können deutsche Behörden auf Verstöße reagieren?

Von Christoph Koopmann und Ronen Steinke

Der Frankfurter Ermittler hat alles brav so gemacht, wie es Twitter von ihm verlangte. Er hat sich einen Account für "rechtliche Anfragen" angelegt, wie das alle Ermittler tun müssen, die gegen Hass und Hetze im Internet vorgehen und sich von der Twitter Inc. Hilfe erhoffen, also persönliche Daten von Usern, die wegen Straftaten wie Bedrohung oder Volksverhetzung verdächtigt werden. Und trotzdem: Twitter ignoriert ihn.