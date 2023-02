Von Thomas Kirchner

Anfang der Woche wurde bekannt, dass die New York Times die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt hat. Es geht um die SMS-Kommunikation zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Albert Bourla, Chef des US-Pharmaunternehmens Pfizer.

Zuvor hatte die New York Times berichtet, dass der Austausch der Handy-Nachrichten zwischen den beiden im Februar 2021, auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, entscheidend zu einem spektakulären Deal beigetragen hatte: der Versorgung der Europäer mit insgesamt 1,8 Milliarden Impfstoffdosen von Pfizer. Doch die EU-Kommission weigert sich, die Textbotschaften herauszugeben.

Der Rechtsstreit ist heikel für die Behörde. Weniger wegen des Inhalts der SMS. Zwar soll der Deal Pfizer extrem hohe Preise und Profite gebracht haben, aber die Not war eben groß damals, das mag manches rechtfertigen.

Brisanter sind die grundsätzlichen Fragen, über die die Richter befinden müssen. Es geht um Transparenz im politischen Alltag, in dem anders kommuniziert wird als früher: Gerade in Brüssel laufen wichtige Absprachen über SMS oder Whatsapp-Nachrichten; für Politikerinnen wie von der Leyen, Angela Merkel und viele andere Amtsträger war und ist die schnelle Message per Telefon ein unerlässliches Machtinstrument.

Die EuGH-Entscheidung könnte die Regierungspraxis einiger Staaten verändern

Welchen Status haben diese kurzen Texte, die meist belanglos sind, aber doch auch Milliardendeals herbeiführen können? Sollten alle als "Dokumente" gespeichert, archiviert und im Regelfall der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Oder nur die wichtigsten? Wer entscheidet, was wichtig ist und was gelöscht werden darf? Etwa die Nutzer selber? Je nachdem, wie die Antworten der Luxemburger Richter ausfallen, könnte dies die Regierungspraxis in einigen Staaten verändern.

Vorarbeit zu der Klage hat unter anderen der Journalist Alexander Fanta geleistet, der nach dem New-York-Times-Bericht 2021 im Namen der Organisation netzpolitik.org bei der Kommission die Veröffentlichung der erwähnten Textnachrichten beantragte. Auf die Frage, ob diese noch existieren, wollte sich die Behörde in ihrer Antwort gar nicht erst einlassen: Eine Textbotschaft sei "von Natur aus ein kurzlebiges Dokument", das "prinzipiell" nichts Wichtiges enthalten könne und daher gemäß den hausinternen Kriterien nicht aufbewahrungswürdig sei. Die angeforderten "Dokumente" könne es daher nicht geben.

Nicht nur auf den ersten Blick scheint das der Rechtslage zu widersprechen, die auf EU-Ebene relativ bürgernah und eigentlich unzweideutig ist. Art. 42 der EU-Grundrechtecharta verleiht EU-Bürgern grundsätzlich das Recht, Zugang zu EU-Dokumenten zu erhalten, "unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger".

Dieselbe Formulierung findet sich in der Transparenz-Verordnung aus dem Jahr 2001, die "größtmöglichen Zugang" zu Dokumenten fordert und den Grund mitliefert: "Transparenz ermöglicht eine bessere Beteiligung der Bürger am Entscheidungsprozess und gewährleistet eine größere Legitimität, Effizienz und Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem demokratischen System."

Fanta wunderte sich, wie er sagt, über die "Chuzpe" der Kommission und wandte sich an Emily O'Reilly. Die EU-Ombudsfrau teilte die Bedenken und rügte die Behörde. Nach einer Umfrage in den EU-Institutionen sprach sie im Sommer 2022 eine klare Empfehlung aus: Die Entscheidung, ob eine Information in der Verwaltung gespeichert werde, "hängt nicht von der Art des Mediums ab - ob Brief, E-Mail, Text- oder Chatnachricht -, sondern von dessen Inhalt". Technische Lösungen für die Archivierung seien bereitzustellen. Die Kommission indes bleibt bei ihrer Haltung, was Grund für die Klage der US-Zeitung sein dürfte.

Braucht die Politik eine Besprechungssphäre fernab der Öffentlichkeit?

Von der Leyen hat das Problem nicht zum ersten Mal. Schon während ihrer Zeit als deutsche Verteidigungsministerin geriet sie in politische Not, weil SMS-Nachrichten auf zwei ihrer Diensthandys gelöscht worden waren. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages forderte die Texte in der "Berateraffäre" vergeblich als Beweismittel ein. Von der Leyens Brüsseler Amtsvorgänger Jean-Claude Juncker machte es sich noch einfacher: "Ich vernichte SMS-Nachrichten immer sofort."

Viel Kritik musste auch der niederländische Premier Mark Rutte einstecken, nachdem bekannt geworden war, dass er jahrelang SMS-Nachrichten vom Diensthandy nach Gutdünken gelöscht hatte. Sein altes Nokia habe zu wenig Speicherplatz, verteidigte er sich. Eine Aufsichtsbehörde urteilte jüngst, dass er damit gegen Vorgaben des Archivierungsgesetzes verstoßen habe.

Detailansicht öffnen Angela Merkel während einer Sitzung des Bundestages 2012. Die SMS-Nachrichten der damaligen Kanzlerin dürften von großer zeitgeschichtlicher Bedeutung sein. (Foto: Maurizio Gambarini/dpa)

Deutsche Bundesminister handhaben das genauso. Sie entscheiden selbst, was aufbewahrt wird. Das bestätigte die vorherige Bundesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Die Geräte würden "auch privat" genutzt, da gelte der Daten- und Persönlichkeitsschutz.

Das Bundesarchiv erklärt schriftlich nur, dass Vorgänge "jederzeit aus den elektronisch oder in Papierform geführten Akten nachvollziehbar sein müssen. Welche Unterlagen, also auch SMS u.a., im Sinne dieser Verpflichtung zu den Akten genommen werden, wird in der jeweiligen Behörde entschieden". Auf die Frage, ob dem Archiv schon SMS-Nachrichten von Angela Merkel vorliegen, die zum Teil zweifellos von großer zeitgeschichtlicher Bedeutung sind, kommt keine Reaktion.

Thomas de Maizière, als Kanzleramtschef, Verteidigungs- und Innenminister ein enger Mitarbeiter Merkels, verteidigt diese Praxis. Natürlich sei Transparenz ein Wesensmerkmal der Demokratie. "Aber totale Transparenz führt zu schlechterer Entscheidung, zu Scheinübersichtlichkeit, und ist deshalb kein Fortschritt", sagt er. Es müsse einen Schonraum geben, in dem auch Politiker Dinge fernab der Öffentlichkeit besprechen könnten, ohne gleich dem Verdacht von Kuhhandel ausgesetzt zu sein. "Gute, streitige Gespräche" entstünden nur durch Vertraulichkeit. "Immer wenn man befürchten muss, dass es hinterher öffentlich wird, wird es ein schlechteres Gespräch."

"Intransparenz gehört zum Verfassungsstaat dazu, man muss nur offen damit umgehen."

Der Berliner Staatsrechtler Alexander Thiele erinnert an Merkels Vorgänger Helmut Kohl, der alles per Telefon erledigt habe - ohne Aufzeichnung. In der politischen Kommunikation habe es schon immer auch einen "nebulös-dunklen Bereich" gegeben, "in den wir nicht blicken können".

Ein "Störgefühl" bei SMS- und Chat-Nachrichten entstehe dadurch, dass sie anders als Telefonate automatisch auf Servern gespeichert würden und somit aktiv gelöscht werden müssten. Eine praktikable Lösung, um jegliche relevante Kommunikation zu archivieren, hält Thiele aber für unmöglich: "Die Politik wird immer einen Weg finden, Dinge zu besprechen, die nicht nach außen dringen sollen." Das sei auch nicht schlimm. "Intransparenz gehört zum Verfassungsstaat dazu, man muss nur offen damit umgehen."

Was hier beschworen wird, firmiert im EU-Jargon unter dem hübschen Namen "space to think" und taucht in EuGH-Urteilen öfter auf. Problematisch ist, dass dieser Raum zum Denken auch ein Versteck bieten kann: Wer etwas zu verbergen hat, nutzt einfach SMS oder ähnliche Dienste.

Alexander Fanta pocht deshalb auf das Gesetz. Wenn eine Behörde die Veröffentlichung von Textnachrichten verweigere, könne sie sich auf diverse Ausnahmegründe in der EU-Transparenz-Verordnung berufen, von der öffentlichen Sicherheit über die Verteidigung bis zum Schutz der Privatsphäre oder der Geschäftsinteressen Einzelner. Nur: Gar keine Gründe zu nennen oder gar die Existenz der Dokumente zu negieren, das gehe nicht.