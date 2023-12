Von Iris Mayer

Ein Gespenst geht um vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland, das Gespenst der AfD. In Umfragen steht die in Sachsen und Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei bei 35 und 34 Prozent. In Brandenburg, wo 2024 ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, liegt sie zwar unter der 30-Prozent-Marke, aber auch dort vor allen anderen Parteien. Bislang fallen die politischen Reaktionen auf dieses Phänomen erstaunlich simpel aus. Erst großes Gruseln und banger Blick nach Osten, dann Selbstberuhigung, die AfD werde keine Partner zum Regieren finden. Die Hoffnung: Die AfD mag König der Umfragen sein, wird aber ein König ohne Land bleiben. Oder ein Gespenst, wenn man so will.