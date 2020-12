Zur eigenen Krönung war er immerhin in Thailand: Maha Vajiralongkorn, Rama X., am zweiten Tag der Feierlichkeiten im Mai 2019.

Von Patrick Bauer, Lena Kampf und Lisa Schnell

Am Tag, als in Bangkok die ersten Schüsse fallen, sitzt Junya Yimprasert in Berlin, 8600 Kilometer entfernt, und tut das, was sie immer tut, wenn sie dem König schaden will: Sie holt ihren Laptop aus dem Rucksack.