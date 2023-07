Von Daniel Brössler und Ann-Marlen Hoolt

Bevor der Bundeskanzler in den Urlaub fahren kann, muss er sich erstmal den Fragen von Journalistinnen und Journalisten stellen. Dabei hat der Kanzler auch klar gemacht, welche Themen ihn besonders beschäftigen. Unter anderem der Streit in der Ampelkoalition. Bei diesem Thema hatten sich einige Menschen gewünscht, dass Scholz als Kanzler stärker durchgreift. Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro war bei der Pressekonferenz dabei und sagt: "Dass Scholz vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht hat, das sieht er eher nicht so. Er sieht sich vielmehr als Kompromiss-Mensch."

Als solcher gibt sich Scholz bei den meisten Themen ziemlich gelassen. Das Mantra des Kanzlers auf der Sommerpressekonferenz: Fünfe gerade sein zu lassen. "Er versucht das Gefühl zu verbreiten, dass alles auf einem guten Weg sei", sagt Brössler. Ob es jetzt um die AfD und die Stimmung in Deutschland gehe oder um seine Rolle als Kanzler.

