10. Oktober 2018, 16:47 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Diesel-Chaos ohne Ende

Saubere Luft wollen wir alle, doch wie kann das gelingen? Michael Bauchmüller erklärt, wo es Fahrverbote für Diesel-Autos gibt und ob die etwas nützen.

In immer mehr Städten wird es nächstes Jahr Fahrverbote für ältere Diesel geben. Zumindest für einzelne Straßenabschnitte wie die Friedrichstraße in Berlin.

Jetzt können in noch mindestens 15 weiteren Städten solche Fahrverbote anstehen. Deutschland wird so zum Flickenteppich für Diesel-Fahrer. Und für die Autoindustrie wird es wegen eines EU-Beschlusses bald noch schwieriger. Zeit wird's, sagt Michael Bauchmüller, SZ-Korrespondent in Berlin.

Weitere Themen: Papst gegen Abtreibung, Verdächtiger im Mordfall bulgarischer Journalistin gefasst, neun Tote nach Unwetter auf Mallorca.

