Beim Super Tuesday konnte Trump die meisten der Vorwahlen für sich verbuchen, allerdings wollte Haley den Ausgang der Wahlen in 15 Bundesstaaten am Abend selbst zunächst nicht kommentieren. Ein Statement ist für den Mittwoch angekündigt. Unterstützer des Ex-Präsidenten appellieren schon seit Wochen an die 52-Jährige, aufzugeben und ihre Wahlkampagne zu beenden. Haley hat bislang jedoch betont, sie werde mindestens bis zum Super Tuesday dabeibleiben.

Nur zwei der Vorwahlen konnte die frühere Gouverneurin von South Carolina bisher für sich entscheiden. Besonders enttäuschend war, dass sie nicht mal in ihrem Heimatstaat gegen Trump gewann. Nach ihrem bis dahin einzigem Vorwahlsieg am Sonntag im liberalen Hauptstadtdistrikt Washington hatte sie sich neuen Schwung für ihre Kampagne am Super Tuesday erhofft. Doch lediglich im kleinen Neuenglandstaat Vermont gewann sie das Duell gegen den Ex-Präsidenten. Trump fuhr einen Sieg nach dem anderen ein. Selbst im Bundesstaat Virginia, in dem viele Menschen leben, die im demokratisch geprägten Washington arbeiten, war es nicht einmal knapp. In Texas und Kalifornien, wo es die meisten Punkte zu holen gab, gewann Trump ebenfalls mit Leichtigkeit.

Haley hat laut Nachwahlbefragungen US-weit besonders bei Menschen mit höherem Bildungsabschluss und bei moderateren Republikanern gut abgeschnitten. Viele Haley-Anhänger votierten hauptsächlich für sie, um gegen Trump zu stimmen. Diese Haley-Unterstützer könnten Trump bei der Präsidentenwahl gefährlich werden, wenn sie am Ende für einen unabhängigen dritten Kandidaten oder gar für Biden stimmen sollten.