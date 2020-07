Friedrich Schiller schaut nicht auf die Bühne, sondern auf die grünen Hänge, die den Stuttgarter Talkessel umgeben, den Kopf leicht gesenkt. Für einen Moment überlegt man, ob der Bronze-Schiller wirklich schon immer so auf seinem Sockel stand oder ob er den Blick abgewendet hat in Gram und Grausen. "Alle Menschen werden Brüder", das war ja so die Schiller-Linie, von der die AfD, die sich an diesem Nachmittag zu Füßen seines Denkmals versammelt, doch eher grob abweicht. "Das realitätsfremde Experiment von Multikulti ist vor unser aller Augen in einem Gewaltexzess gescheitert", ruft ein Redner.