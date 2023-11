SPD-Vorstoß:Reiche sollen "Zukunftsabgabe" leisten

Ausgerechnet Gerhard Schröder hat es seiner Partei, die ihn trotz seiner Russland-Treue behalten muss, jüngst ins Stammbuch geschrieben: "Das muss die SPD begreifen: Die Kleinen in der Koalition machen klar, wo sie stehen. Dadurch verliert die SPD. Nur alles zusammenzuhalten, ist etwas wenig." Es müsse dringend mehr in Infrastruktur, Bildung und Wohnungsbau investiert werden.

Der Mangel an eigenem Profil treibt auch die Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil um. Für den Bundesparteitag vom 8. bis 10. Dezember in Berlin haben sie nun einen Leitantrag vorgelegt, der für Kanzler Olaf Scholz neuen Konfliktstoff in der Ampel birgt - gerade mit der FDP.

Die SPD-Spitze wünscht sich eine Einkommensteuerreform

"Als Sozialdemokratie wollen wir in das investieren, was uns als Land stark macht und Wohlstand für alle ermöglicht: eine leistungsfähige Infrastruktur, gelingende Bildung, sozialen Klimaschutz und Digitalisierung", heißt es in dem Entwurf des Antrags mit dem Titel "Zusammen für ein starkes Deutschland". Das Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, wurde am Montag erstmals im Präsidium beraten.

Deutschland müsse wieder spitze werden beim flächendeckenden Zugang zu schnellem Mobilfunk und Glasfasernetzen, bei intelligenten Stromnetzen, grenzübergreifendem Bahnverkehr oder der Ladeinfrastruktur für emissionsfreien Verkehr. Das erfordert laut Industrie allein bis 2030 mehr als 220 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Um sich etwa gegen Attacken aus Russland besser zu wappnen, müsse auch der Schutz kritischer Infrastruktur hochgefahren werden. Und: "Mit dem Deutschlandpakt Bildung wollen wir eine gesamtstaatliche Bildungsoffensive starten und erwarten deshalb, dass die Länder die Mehreinnahmen für die dringend erforderliche Stärkung und Modernisierung des Bildungssystems einbringen."

Wo soll das Geld herkommen? Ansetzen will man dabei bei Dingen, die bisher mit der FDP in der Ampelkoalition nicht machbar sind. Eine Einkommensteuerreform soll für mehr Umverteilung sorgen, wobei die große Mehrheit der Steuerzahler - 95 Prozent - danach mehr Geld in der Tasche haben soll. Um die Entlastungen zu finanzieren, sollen die "höchsten Einkommen mehr Verantwortung übernehmen".

Diejenigen, die reichensteuerpflichtig sind, sollen dabei zusätzlich eine temporäre Krisenabgabe beisteuern. "Das ist leistungsgerecht, denn die Bürgerinnen und Bürger mit den höchsten Einkommen können die Herausforderungen der Transformation aus eigenen Mitteln finanzieren und einen größeren Beitrag zum Gemeinwohl leisten", betont die SPD-Führung.

Auch reiche Erbschaften sollen das Gemeinwohl stärker finanzieren

Der Ansatz ist auch eine Lehre aus dem Streit um das Heizungsgesetz, als zunächst für untere Einkommen die soziale Abfederung fehlte und die Klimaschutzpolitik schweren Schaden genommen hat. Der klimaneutrale Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft und die Digitalisierung seien Generationenaufgaben, heißt es nun. Zur Bewältigung der Wiedervereinigung habe sich der Solidaritätszuschlag bewährt, der heute in der Einkommensteuer nur noch von Spitzeneinkommen bezahlt werden müsse. "Dieses Instrument wollen wir für die Finanzierung der Modernisierung unseres Landes als Zukunftsabgabe neu begründen und weiterführen." Dabei sollen aber der Kreis der Steuerpflichtigen gleichbleiben und nicht mehr Bürger die neue Zukunftsabgabe bezahlen als jetzt den Solidaritätszuschlag.

Neben den sehr hohen Einkommen sollen auch Erbschaften von Multimillionären und Milliardären stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls herangezogen werden. Mehreinnahmen aus der Besteuerung von Erben sollen über die Länder in die bessere Bildung investiert werden. Und mit Blick auf eine von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner eisern verteidigte Schuldenbremse wird betont: Diese bremse in ihrer aktuellen Form den notwendigen Wandel aus. "Die SPD will die Schuldenregeln kurzfristig so ändern, dass mehr Investitionen in die Modernisierung des Landes möglich sind."

Langfristig solle die Schuldenbremse mit einer grundlegenden Reform für künftige Generationen gerechter gemacht werden. Für den - erwartbaren - Fall, dass die FDP nicht mitmacht, heißt es in der SPD, das ziele auch schon als Programm auf den nächsten Bundestagswahlkampf.