Von Henrike Roßbach, Berlin

"Ein Mann war krank, Lazarus aus Betanien", so heißt es im Johannes-Evangelium, und wie die Sache ausging, ist ja bekannt. Auch wenn zwischendurch Zweifel im Raum stehen ("Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag"), am Ende läuft er wieder, der Verstorbene, weshalb Biologen auch vom Lazarus-Effekt sprechen, wenn eine vermeintlich ausgestorbene Tierart plötzlich wieder auftaucht. Ausgestorben ist die Sozialdemokratie in Deutschland zwar noch nicht, so richtig frisch aber auch nicht mehr, weshalb es ein interessanter Zug der SPD ist, am Mittwoch zwei ihrer Minister, von denen einer auch der Kanzlerkandidat ist, in ein Berliner Seniorenheim namens "Lazarus Haus" zu schicken.

Der Hintergrund ist, natürlich, rein sachpolitisch: Am Morgen hatte das Kabinett eine Pflegereform beschlossen und die Pflegeanbieter zur Tariftreue verpflichtet: Bezahlt werden muss in der Altenpflege künftig nach Tarif oder entsprechend den kirchlichen Entgeltvereinbarungen; und auch Anbieter, die selbst nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind, müssen zahlen, was in ihrer Region an Tarifentgelten üblich ist.

Hubertus Heil und Olaf Scholz müssen in die Sonne blinzeln, als sie Aufstellung genommen haben auf der Gänseblümchenwiese des Seniorenheims, aber das macht nichts, schließlich wollen sie mit diesem Auftritt ohnehin deutlich machen, dass sie und ihre Partei an diesem Tag und in Sachen Pflege auf der hellen Seite der Macht zu Hause sind. Weshalb im Umkehrschluss auch klar ist, wo sie den Koalitionspartner verorten.

Damit aber auch wirklich kein Interpretationsspielraum bleibt, sagt Scholz in die Kameras und Mikrofone: "Ohne die sozialdemokratische Partei gäbe es überhaupt keine einzige dieser Lohnverbesserungen", womit er erstens den noch von ihm als Arbeitsminister eingeführten Pflegemindestlohn meint, zweitens dessen Erhöhung durch Heil und drittens die neue Tariftreueregelung. "Alle diese Dinge sind gegen den Widerstand von CDU und CSU durchgesetzt worden. Das ist nicht von alleine gekommen", so Scholz. Und: Die Probleme seien zwar vielen bekannt, "es stehen aber schlichtweg viele Leute auf der falschen Seite".

Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, wo eigentlich in diesem speziellen Moment Jens Spahn steht oder sitzt, und warum der CDU-Minister nicht dabei ist, auf der Gänseblümchenwiese in Berlin-Mitte. Schließlich ist sein Gesundheitsministerium das federführende Ressort für die Pflegereform, die Heil und Scholz, begleitet von Vogelgezwitscher, gerade so wohlwollend loben. Spahn werde nachher im Gesundheitsministerium noch "die weiteren Teile dieser Reform vorstellen", sagt Heil, "aber der Teil, den wir erkämpft haben, die Tariftreue, ist in meiner Zuständigkeit". Und Scholz, als Finanzminister, habe das Ganze schließlich finanziert.

Das beantwortet aber natürlich trotzdem nicht die Frage, wieso weder Heil mit Spahn im Ministerium noch Spahn mit Heil im Garten auftritt - so ein Doppelauftritt ist bei gemeinsamen Gesetzesvorhaben durchaus üblich. Am Ende jedoch wird Olaf Scholz doch noch eine Antwort geben, jedenfalls zwischen den Zeilen. Der Kanzlerkandidat macht an diesem Vormittag nämlich keinen Hehl daraus, dass so etwas wie der Besuch im Lazarus-Haus ziemlich genau das ist, was er sich unter seinem "Respekt-Wahlkampf" vorstellt. "Für mich ist das etwas, das unbedingt unter dem Aspekt des Respekts verstanden werden muss", sagt er, und dass dieser "große Schritt in der Pflege" etwas sei, "das unmittelbar zu tun hat mit dem einen Hauptanliegen meines Wahlkampfs, nämlich für mehr Respekt in unserer Gesellschaft zu sorgen".

Vermutlich wollte Spahn da einfach nicht stören.