Der Bundespräsident spricht sich dafür aus, den digitalen Raum nicht allein Facebook, Twitter und Co. zu überlassen. Sie scherten sich nicht um Wahrheit und Respekt und gefährdeten so die Demokratie.

Von Simon Groß, Berlin

Im November habe es ein Superspreader-Event gegeben, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Beginn seiner Rede in Schloss Bellevue. Dabei geht es an diesem Tag gar nicht um die Pandemie, zumindest um keine im medizinischen Sinne. Mit Blick auf die USA spricht Steinmeier von der "böswilligen Mär von der gestohlenen Wahl", die im Angriff eines bewaffneten Mobs auf das Kapitol gipfelte - und er lässt keinen Zweifel daran, wen er dafür mitverantwortlich macht, dass sich diese Lüge so gut verbreiten konnte: Facebook, Twitter und die anderen sogenannten sozialen Medien.

Im "Forum Bellevue", einer Diskussionsreihe des Bundespräsidenten, ging es an diesem Montag um "Demokratie und digitale Öffentlichkeit - Eine transatlantische Herausforderung". In deutlichen Worten warnte Steinmeier davor, die Gestaltung digitaler Räume den sozialen Medien zu überlassen. Er rief die Politik dazu auf, die Plattformen stärker zu regulieren. Darin liege auch eine Chance, das transatlantische Verhältnis zu erneuern.

Im Zentrum von Steinmeiers Kritik steht das werbefinanzierte Geschäftsmodell der sozialen Medien: Diese täten alles dafür, die Aufmerksamkeit der Konsumenten so lange wie möglich zu halten. Sie scherten sich aber nicht darum, mit welchen Inhalten das geschehe, ob etwas wahr oder falsch sei. "Nichts bindet Menschen offenbar so sehr an ihre Geräte wie Erregung und Empörung, Angst und Wut", sagt Steinmeier. Die Werte, auf denen jede Demokratie aufbaue, wie Respekt, Wahrheit und Verantwortungsgefühl, würden nichts gelten. Darin sieht Steinmeier eine ernst zu nehmende Gefahr für die Demokratie, nicht zuletzt, weil ihre Feinde diese Schwachstellen gekonnt ausnutzten. Die Vorwürfe, die Steinmeier großen Tech-Konzernen wie Facebook, Youtube, Twitter und Co. macht, sind nicht neu, aber die Klarheit, in der er sie benennt, ist bemerkenswert.

Lange hätten sich die großen Plattformbetreiber gegen die Verantwortung für den öffentlichen Raum gewehrt, den sie mit ihrer Infrastruktur geschaffen haben. Sie hätten Probleme kleingeredet und keinerlei Haftung für die Inhalte auf ihren Plattformen übernommen, dabei jedoch Milliarden verdient. "Damit Freiheit und Demokratie gewahrt bleiben, braucht es Regeln", so Steinmeier.

Im Ringen um die Regeln, die für die Plattformbetreiber gelten sollen, setzt Steinmeier auf ein europäisch-amerikanisches Bündnis. "Dem Modell der digitalen Diktatur müssen wir eine demokratische Alternative entgegensetzen", sagt er mit Blick auf Russlands und Chinas Netzpolitik. Für die USA und für Europa sieht er dagegen die Möglichkeit, eine gemeinsame "Technosphäre" zu schaffen, die globale Standards setzen könnte. Das wäre eine Neubegründung der transatlantischen Partnerschaft, so Steinmeier.