23. Juli 2019, 17:25 Uhr Söder und Kretschmann in Meersburg Du willst es doch auch

Es ist noch nicht lange her, da spottete Winfried Kretschmann (links) über den Kruzifix-aufhängenden Markus Söder. Am Dienstag zeigen sie sich als ein Herz und eine Seele in Meersburg am Bodensee.

Die SPD? Im Eimer. Die FDP? Auf ewig zu klein. Bleiben der Union nur noch die Grünen. Die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann üben schon mal.

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl

Dass diese Seefahrt lustig werden könnte, zeichnet sich schon frühmorgens am Kai in Lindau ab. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein dialektstarker Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gewähren intime Einblicke in ihre Koalition. Aiwanger begutachtet Söders Polohemd und sagt: "Is des a Bodeonzog?" Söder sagt: "Ich weiß ja nicht, wie du badest." Aiwanger sagt: "Nockt. Mit Plostikente." Dann geht das gesamte bayerische Kabinett an Bord des Motorschiffs Bodensee, der, wie Söder aus gutem Grund insistiert, internationales Gewässer ...