Er will Putins bester Freund sein

Silvio Berlusconi fällt dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in den Rücken - und seiner eigenen Regierungschefin Giorgia Meloni gleich mit. Das hat Methode.

Von Oliver Meiler

Silvio Berlusconi hat in seiner langen Karriere schon so viel gesagt, so viel Verstörendes und Groteskes auch, dass eigentlich nichts mehr verwundern sollte. Zuweilen neigen die Italiener dazu, ihn wie einen etwas schrulligen Onkel zu sehen, der sein Alter als Privileg nutzt, um draufloszureden. Alles lässt man ihm durchgehen, auch Anzüglichkeiten, und klopft sich auf die Schenkel.