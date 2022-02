Von Paul-Anton Krüger

Der Schatten eines Krieges in Europa hat am Freitag den Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz verdunkelt. Die Kämpfe, die in der Nacht zuvor an der Kontaktlinie in der Ostukraine ausgetragen wurden, waren laut Diplomaten die schwersten seit 2015. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erinnerte an die Menschen, die dort in Angst und Unsicherheit leben müssen, wies den Geschehnissen aber auch eine epochale Dimension zu. "Nach dieser Krise wird die Welt eine andere sein", sagte sie.