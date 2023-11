286 schwedische Staatsbürger erhielten in den letzten Tagen die Erlaubnis, Gaza zu verlassen. Das schwedische Außenministerium schrieb, dass mehr als 500 Menschen mit Verbindungen zu Schweden um Hilfe bei der Ausreise aus Gaza gebeten hätten. Eine erstaunliche Zahl: Wie kann es sein, dass 500 der rund 7000 Ausländer in Gaza Schweden sind? Der schwedische Politikwissenschaftler Daniel Schatz hat eine Erklärung.

SZ: Herr Schatz, ist die palästinensische Community in Schweden so viel größer als in anderen Ländern?

Daniel Schatz: Es gibt keine offiziellen Statistiken, aber Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 75 000 Palästinenser in Schweden leben. Viele von ihnen besuchen natürlich regelmäßig Familie und Freunde in den palästinensischen Gebieten, was zu dem hohen Prozentsatz von Schweden beiträgt, die sich derzeit in Gaza aufhalten.

In Malmö, wo eine der größten palästinensischen Communitys lebt, gab es nach den Hamas-Massakern vom 7. Oktober Autokorsos und Feuerwerk. Viele schwedische Juden sprechen von einem Gefühl tiefer Unsicherheit und Angst. Ist das nur aktuell so oder ein Grundgefühl?

Beides. Viele jüdische Familien sind in den letzten Jahren aus Malmö weggezogen aufgrund dieser aggressiven Atmosphäre. Die Agentur der EU für Grundrechte in Wien, die FRU, befragt regelmäßig jüdische Gemeinden in allen EU-Ländern. Bei den Antworten der schwedischen Juden fällt länger schon auf, dass ein Großteil der antisemitischen Taten von Menschen mit muslimischem Hintergrund begangen wurden. Die Polizei schreitet, anders als in Deutschland, nicht ein, wenn auf den momentanen Demonstrationen antisemitische Slogans gerufen werden. Aber während es bis vor Kurzem in Schweden tabu war, über das Problem des importierten Antisemitismus überhaupt zu sprechen, ändert sich das gerade.

Detailansicht öffnen Politologe Daniel Schatz, 43, forscht an der Georgetown University und hat an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Er schreibt ein Buch über Schwedens Verhältnis zum Nahen Osten. (Foto: privat)

27 Prozent der befragten schwedischen Juden sagen bei der aktuellen FRA-Umfrage, die schlimmsten antisemitischen Beleidigungen kämen aus dem eher linken Spektrum.

Sie können drei Hauptgruppen unterteilen, in denen Antisemitismus grassiert, die extreme Rechte, islamistische Gruppen und die extreme Linke. In der Hinsicht unterscheidet sich Schweden nicht groß von Deutschland.

Die schwedische Sektion von Greta Thunbergs Bewegung Fridays for Future schrieb auf Instagram, Israel praktiziere "Apartheid", und sprach vom Genozid an den Palästinensern. Der deutsche Skandinavist Bernd Henningsen glaubt, die antisemitischen Ausfälle der schwedischen Fridays-Sektion seien ein fernes Echo auf Schwedens außerordentlich komplizierte Beziehung zu Israel. Können Sie das erklären?

Schweden war von der Gründung des Staates Israel 1948 bis zum Ausbruch des Sechstagekriegs 1967 einer der engsten Verbündeten Israels. Die Sozialdemokraten, die 30 Jahre regierten und den schwedischen Sozialstaat zum Blühen brachten, fühlten sich Ben Gurions Mapai-Partei, die das moderne Israel mit seinen Kibbuzim, starken Gewerkschaften und großen egalitären Idealen aufbauten, sehr nah. Die starke Unterstützung Israels ging aber damals quer durchs schwedische Parteienspektrum und die Bevölkerung. Was ja kein schwedisches Alleinstellungsmerkmal war, sondern die damalige westeuropäische Grundstimmung widerspiegelt.

Was führte dann zum Bruch?

Nach dem Sechstagekrieg galt Israel als Goliath im Nahen Osten und die Palästinenser waren plötzlich der neue David, also der politische Underdog. 1969 kam der Sozialdemokrat Olof Palme an die Macht, der die schwedische Außenpolitik stark veränderte.

Inwiefern?

Seine "aktive Außenpolitik", wie das genannt wurde, baute auf drei Pfeiler auf: die Unterstützung sogenannter nationaler Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, seien es afrikanische Gruppierungen in Namibia oder revolutionäre, linke Zellen und Regierungen in Mittel- und Südamerika. Zweitens profilierte sich Schweden als Vorkämpfer des Völkerrechts, der universellen Menschenrechte und internationaler Organisationen wie der UN. Und drittens entwickelten Schweden daraus dieses Selbstbild vom moralischen Gewissen der Welt. Sie bezeichneten sich selbst als "moralische Supermacht", was beinhaltete, dass man in internationalen Konflikten fast automatisch zu jenen hält, in denen man die Underdogs sieht. Da Israel zur Besatzungsmacht wurde nach dem Sechstagekrieg, wurde Schweden - neben Bruno Kreiskys österreichischer Regierung - zum vielleicht engsten europäischen Verbündeten der Palästinenser.

Welche konkreten Folgen hatte das?

Schweden hat enorm viel Entwicklungshilfe geleistet in den Palästinensergebieten, und als 1973 und 1974 darüber abgestimmt wurde, ob man der PLO als Repräsentanten der Palästinenser einen Sitz in der UN geben sollte, stimmte Schweden als einziges westliches Land dafür. Ein Jahr zuvor hatten palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen in München die israelische Mannschaft angegriffen. Palme hat sich auch als erster Staatschef mit Arafat getroffen und die PLO legitimiert.

Aber es gab doch in Schweden auch rechte Regierungen in den Neunzigerjahren. Haben die diesen Kurs korrigiert?

Nein. Obwohl sie im Wahlkampf jeweils ankündigten, die Politik in eine proisraelische Richtung ausbalancieren zu wollen, war davon dann nach der Wahl jeweils wenig zu merken.

2016 weigerte sich Israel, die schwedische Außenministerin zu empfangen. Was hatte Margot Wallström getan?

Schweden hat 2014 als erstes EU-Mitglied den palästinensischen Staat anerkannt. Danach hat Wallström immer wieder verbal so scharf gegen Israel geschossen, dass sie in Jerusalem zur Persona non grata erklärt wurde. Der damalige Außenminister Avigdor Lieberman schrieb, Schweden müsse endlich verstehen, "dass die Beziehungen im Nahen Osten komplizierter sind als Ikea-Möbel, die man selbst zusammenbaut". Wobei ich zugeben muss, dass Wallström schlagfertig geantwortet hat.

Warum?

Sie schrieb: "Ich schicke Lieberman gerne eine Ikea-Packung. Dann wird er sehen, dass das mit dem Zusammenbau nur mit einem zuverlässigen Partner, in Teamarbeit und mit einer guten Anleitung hinhaut."

Und wie sehen die schwedisch-israelischen Beziehungen unter der neuen Regierung aus?

Mehrere Vertreter der neuen rechten Regierung erklärten im Wahlkampf, dass sie die Beziehungen zu Israel stärken wollen, was diesmal auch geschehen ist. Der Austausch zwischen Ministern hat zugenommen und Schweden hat eine ausgewogenere Haltung gegenüber Israel eingenommen, nicht zuletzt während des aktuellen Gaza-Krieges. Außerdem hat Schweden kürzlich angekündigt, die nicht humanitäre Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern einzustellen, um festzustellen, ob Gelder bei der Hamas angekommen sind. Dies stellt einen Wandel in der schwedischen Nahostpolitik dar.

