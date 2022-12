Ob Deutschland aus dem Russland-Debakel gelernt hat? Das fragt man sich in den USA.

In Paris, Brüssel und Washington fremdeln viele auch nach einem Jahr noch mit dem Bundeskanzler. Vor allem eine Eigenschaft stößt auf Kritik.

Von Peter Burghardt, Josef Kelnberger und Kathrin Müller-Lancé

Nach 16 Jahren Angela Merkel mussten sich auch Deutschlands engste Partner umstellen: Vielen war der frühere Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz zwar bekannt. Allerdings gehörte er da einer großen Koalition von Union und SPD an. Wie also blickt man in Paris, Brüssel und Washington nach dem ersten Jahr auf den neuen Bundeskanzler und seine rot-grün-gelbe Regierung?