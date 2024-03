Wer ist diese Frau? An Sahra Wagenknecht haben sich schon mehrere Biografen abgearbeitet.

Rezension von Angelika Slavik

Liebesbriefe gibt es ja in unterschiedlicher Tonalität, sie können zärtlich sein oder verzweifelt, verführerisch oder aufgekratzt, poetisch oder fordernd. Eine Liebeserklärung in Form einer Wutrede aber sieht man nicht oft, und doch hat Sahra Wagenknecht nun so eine bekommen, gepresst zwischen zwei Buchdeckel, auf denen steht "Die Kommunistin".