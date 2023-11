Russland:Ins Straflager für ein paar Zettel

Auf dem Weg zu einem Freund ging Alexandra Skotschilenko in den Supermarkt. Sie wollte Schokolade für den gemeinsamen Tee kaufen, so erzählte es die Lebensgefährtin der Künstlerin später in einem Interview. Doch die Schokolade war nicht ihr einziger Plan damals, Ende März 2022. Im Supermarkt der russischen Kette Perekrjostok tauschte Skotschilenko schnell einige Preisschilder aus, steckte falsche Etiketten an die Regale.

Mit Strichcode und Rubelpreis sahen diese auf den ersten Blick täuschend echt aus. Doch statt Produktbeschreibungen standen kritische Sätze gegen den Krieg in kleiner Schrift darauf, etwa: "Putin lügt uns seit zwanzig Jahren von den Fernsehbildschirmen aus an". Ergebnis dieser Lügen sei die Bereitschaft der Menschen, "Krieg und sinnlose Tode" zu rechtfertigen.

Die Idee für die Aktion hatte Skotschilenko aus dem Internet, von der Gruppe "Feministischer Widerstand gegen den Krieg". Eine ältere Supermarktkundin schwärzte die heute 33-Jährige bei der Polizei an. Für fünf kleine Zettel wurde Skotschilenko vergangene Woche in Sankt Petersburg zu sieben Jahren Straflager verurteilt, weil sie angeblich "falsche Informationen" über die russische Armee verbreitet habe. Mit ihren Preisschildern hatte sie die Mobilmachung kritisiert, das Schweigen der Staatsmedien über russische Gefallene, einen Angriff auf eine Schule in Mariupol.

Schon während des Prozesses sprach die Gefangene von gesundheitlichen Problemen. Skotschilenko leidet unter Zyklothymie, Stimmungsschwankungen, die meist weniger heftig ausfallen als bei einer bipolaren Störung, sich aber durch die Haft verstärken. Bereits vor Jahren hat sie ein Comic über Depression geschrieben. Dazu kommt ein Herzfehler und eine Gluten-Unverträglichkeit. Skotschilenko, die von ihren Freunden Sascha genannt wird, ist auf eine spezielle Diät und Medikamente angewiesen, die sie in den anderthalb Jahren in Untersuchungshaft nicht regelmäßig bekam. Immer wieder klagte sie über Übelkeit, Bauchschmerzen, Schwindel oder über Hunger. Das Straflager sei "lebensgefährlich" für die Gefangene, warnte nach dem Urteil auch Eva Merkatschjowa, Mitglied in Putins Menschenrechtsrat, nannte das Urteil "ungeheuerlich". Und in einem offenen Brief an Putin forderten knapp 400 russische Ärzte Skotschilenkos Freilassung.

Der Fall zeigt beispielhaft, wie unbarmherzig Gerichte und Gefängnisbehörden gegen friedliche Aktivisten vorgehen, sie zur Gefahr für die Gesellschaft erklären, um harte Strafen zu rechtfertigen. Als das Publikum im Saal einmal für den Verteidiger applaudiert, vertagte die Richterin erbost das Verfahren. An einem anderen Tag ließ sie den Flur räumen, damit Skotschilenko nicht ihre Unterstützer sehen konnte. Und als die Gefangene ein anderes Mal mit Herzmonitor in ihrem Anklagekäfig saß und dem Gerät die Batterie ausging, gewährte ihr die Richterin keine Pause, um sie zu wechseln.

"Sperrt man jetzt wirklich Leute für so was ein?", wundern sich sogar Justizangestellte

Skotschilenko ist weder Oppositionelle noch Politikerin. Sie hat in Sankt Petersburg Film- und Fernsehregie, später Anthropologie studiert. Nach Kriegsbeginn besuchte sie mehrfach Proteste, berichtete ihre Lebensgefährtin Sonja Subbotina im Frühjahr 2022 in einem Interview mit Meduza. Sie beschrieb die Gefangene als kreativ und offen, als empathisch und hilfsbereit. "Sascha schrieb mir, dass sie als völlig anderer Mensch zurückkommen wird", sagte Subbotina.

Vor dem Urteil durfte Skotschilenko ihre Schlussrede halten, so ist es üblich. Ohne diesen Prozess, sagte sie, hätten wohl nur eine alte Frau, die Kassiererin und der Supermarkt-Wachmann von ihrem Protest erfahren. Nun aber wüssten Tausende davon. Ihr Fall sei so "seltsam und lächerlich", dass sogar die Angestellten im Untersuchungsgefängnis sie erstaunt fragten: "Sperrt man jetzt wirklich Leute für so was ein?" Tut man. Die Richterin wurde kurz nach dem Urteil für eine Beförderung vorgeschlagen.