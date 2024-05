Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, zu Konsultationen nach Berlin zurückbeordert. Das gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin bekannt. Bereits am Freitag war der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Berlin ins Auswärtige Amt einbestellt worden, um ihm den scharfen Protest der Bundesregierung gegen eine Hackerattacke Russlands auf Ziele in Deutschland mitzuteilen.