Von Paul-Anton Krüger und Georg Mascolo, Berlin

Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, erging sich im April in dunklen Andeutungen, nachdem auf Dringen des Auswärtigen Amtes eine zweistellige Zahl russischer Diplomaten mit einer Regierungsmaschine ausgereist waren. Die "gesamte Bandbreite der russisch-deutschen Beziehungen" werde "trotzig zerstört". Russland werde als Reaktion auf "das feindselige Vorgehen Berlins" die Obergrenze für Mitarbeiter in deutschen diplomatischen Vertretungen in Russland erheblich begrenzen.