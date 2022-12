Einsatzkräfte der Polizei während der Razzia am 7.12.2022 in Saaldorf in Thüringen.

Von Markus Balser, Constanze von Bullion und Roland Preuß, Berlin

Schießübungen in Bayern, Aufbau von Wehrsportgruppen in Thüringen und Sachsen, Waffenverstecke in mehreren Bundesländern und dazu Hinweise auf Goldvorräte in Millionenwert: Nach der Razzia gegen sogenannte Reichsbürger hat Generalbundesanwalt Peter Frank am Montag den Rechtsausschuss des Bundestags Bericht erstattet. Die ersten Ermittlungsergebnisse gäben allen Anlass zur Besorgnis, sagten Abgeordnete mehrerer Parteien nach der Sitzung.

Die Tatverdächtigen aus der Reichsbürgerszene, gegen die wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird, sollen demnach in mehreren Bundesländern begonnen haben, sogenannte Heimatschutzkompanien aufzubauen, die bewaffnet werden sollten. Ziel sei es gewesen, mehr als 280 solcher Kampfeinheiten aufzustellen, um in Deutschland einen Umsturz einzuleiten.

SPD und Grüne wollen ein schärferes Waffenrecht

Besonders weit seien die Vorbereitungen in Thüringen und Sachsen gediehen, hieß es. Aber auch in Baden-Württemberg und Bayern habe die Gruppe mit der Militarisierung begonnen. Zudem hätten die Ermittler 400 000 Euro Bargeld, Gold- und Silbermünzen sowie Hinweise auf ein Schließfach mit Goldbarren im Wert von sechs Millionen Euro gefunden. "Es ist aber noch nicht klar, wie die Goldbarren zugeordnet werden können", sagte die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, nach der Sitzung.

Aus mehreren Parteien werden nun die Forderungen lauter, schärfer gegen Extremisten durchzugreifen. "Wir müssen konsequent entwaffnen", sagte der Grünen-Chef Omid Nouripour am Montag in Berlin, "es kann nicht sein, dass so viele Waffenscheine gerade bei denen landen, die diese Republik auseinander nehmen wollen."

Damit stellen sich die Grünen hinter die Pläne von Nancy Faeser (SPD). Die Bundesinnenministerin hatte am Wochenende angekündigt, das Waffenrecht in Kürze zu verschärfen. Die vergangene Woche aufgedeckten Umsturzpläne unterstrichen die Notwendigkeit hierfür, sagte einer ihrer Sprecher am Montag. Bei der Razzia waren laut einer Information der Ermittler an den Innenausschuss des Bundestags auch mehrere Waffen sicher gestellt worden. Faeser will nun offenbar die Ermittlungen nutzen, um der Reform zum Durchbruch zu verhelfen. Im Rechtsausschuss wurde sie dabei von Vertretern der SPD unterstützt. "Wir werden das Waffenrecht verschärfen, Demokratiefeinde dürfen nicht in den Besitz von Waffen kommen", sagte der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner am Rande der Sitzung.

In die ablehnende Haltung der Union kommt Bewegung

Allerdings stößt das Vorhaben auf massiven Widerstand des Koalitionspartners FDP. Fraktionsvize Konstantin Kuhle hatte angekündigt, eine generelle Verschärfung werde es mit seiner Partei nicht geben. Laut FDP könnten die Behörden schon heute Genehmigungen für den Waffenbesitz zurücknehmen. Schärfere Gesetze seien nicht nötig.

In die lange ablehnende Haltung der Union kam dagegen am Montag Bewegung. Nach der Razzia gegen Reichsbürger plädiere sie für eine Verschärfung des Waffenrechts, sagte die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU): "Jede Einschränkung von Waffen in privatem Besitz ist richtig."

Damit dürfte sich die ehemalige Richterin in den eigenen Reihen nicht nur Freunde machen. Denn es waren die Innenpolitiker der Unionsfraktion, die eine Reform des Waffenrechts bis zuletzt verhindert hatten. In der letzten Legislaturperiode ließen sie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auflaufen bei seinem Versuch, den Zugang zu Waffen für psychisch Kranke oder Extremisten einzuschränken. Die Reform scheiterte. Abgeordnete von CDU und CSU argumentierten damit, Schützenvereine und Sportschützen dürften nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

Von den Grünen kamen auch erste Vorschläge, Verfassungsfeinden den Zugang zu waffenrechtlichen Genehmigungen zu versperren. "Es braucht eine Regelversagung für alle Personen, die dem Verfassungsschutz als Extremisten bekannt sind§", sagte der Grünen-Obmann im Innenausschuss, Marcel Emmerich der Süddeutschen Zeitung. Nach seiner Auffassung sollte der Verfassungsschutz dazu verpflichtet werden, Beobachtungen über Extremisten von sich aus den Waffenbehörden zu melden.

Führende Innenpolitiker machten am Montag klar, dass sie in der Affäre noch viele Fragen sehen - und sich einschalten wollen. "Für uns ist klar, die Aufklärung muss sehr entschlossen weiter vorangetrieben werden", sagt der Grünen-Innenpolitiker und Fraktionsvizechef Konstantin von Notz. "Und wir als Parlament werden unseren Anteil dazu leisten."