Von Christoph Koopmann, Carim Soliman und Lea Weinmann

Am 9. August 2020 tritt Michael F. auf dem Dortmunder Hansaplatz zum ersten Mal auf die Bühne einer Querdenker-Demonstration. In Videos sieht man, wie er vom Zettel abliest: "Ich heiße Michael F., bin 57 Jahre alt und ich bin Kriminalhauptkommissar." Und ein paar Minuten später: "Ich bin ein Schutzmann." So bezeichnet er sich von da an auch in seinem Telegram-Kanal: Als "Schutzmann mit Herz und Hirn" verabschiedet er sich auch in seinen Selfie-Videos. Der Kriminalhauptkommissar arbeitet damals bei der Polizei Hannover. Sein Spezialgebiet: Einbruchschutz. Einer seiner Aufträge: der Schutz einer jüdischen Gemeinde.