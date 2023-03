Von Florian Flade, Christoph Koopmann, Sebastian Pittelkow und Katja Riedel

Am frühen Mittwochmorgen haben Ermittler Räume bei weiteren Verdächtigen und mutmaßlichen Kontaktpersonen des "Reichsbürger"-Netzwerks durchsucht, das bereits im Dezember 2022 Ziel einer der größten Razzien der bundesrepublikanischen Geschichte gewesen ist. Bei der erneuten Aktion waren 19 Personen in sieben Bundesländern und in der Schweiz im Fokus. Dabei kam es zu einem Zwischenfall: In Reutlingen hat nach Angaben aus Sicherheitskreisen eine betroffene Person auf Einsatzkräfte geschossen.