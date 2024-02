Von Daniel Brössler, Berlin

Es war eine Frage, auf die Donald Tusk gewartet zu haben schien. Ob er die Forderung seiner Vorgängerregierung nach Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro aufrechterhalten werde, sollte der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk ganz am Ende seiner Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagen. Tusk war am Montagabend zum Antrittsbesuch nach Berlin gekommen und betont herzlich vom Bundeskanzler empfangen worden. Nach acht Jahren Herrschaft der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unter Jarosław Kaczyński ist die Hoffnung groß, dass mit dem liberal-bürgerlichen Tusk ein neuer Frühling in den deutsch-polnischen Beziehungen beginnt. Kaczyński hat aus seinen Aversionen gegen Deutschland nie einen Hehl gemacht und in Wahlkämpfen stets die antideutsche Karte gezogen. Dazu passte die 2022 aufgemachte Billionen-Rechnung für von Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichtete Schäden.