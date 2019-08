Das Verkehrsministerium könnte so viel bewegen. Aber es steht vor allem für Stillstand. Was sind die Gründe? Und wie arbeitet Verkehrsminister Andreas Scheuer?

Andreas Scheuer ist seit März 2018 Verkehrsminister. Seither wird er im Bundestag vorgeführt und kritisiert, auf Facebook und Twitter verspottet, in Medien verrissen. Es geht dabei in erster Linie um die PKW-Maut, aber genauso um alle anderen Themen, die in Scheuers Verantwortung fallen: Züge, Flugzeuge, Fahrräder, Busse, E-Scooter, Drohnen, Schiffe - und natürlich die digitale Infrastruktur. Kein anderes Haus kann so viele Räder in Bewegung setzen. Aber keines steht in der öffentlichen Wahrnehmung auch für so für Stillstand wie das Verkehrsministerium.

Wie ist Scheuer in dieses Amt gekommen und welche Themen setzt er in einer Zeit, in der immer vehementer eine ökologische Verkehrswende gefordert wird? Das erklären in dieser Folge von "Das Thema" Markus Balser, Mobilitätsexperte im SZ-Hauptstadtbüro, und der CSU-Experte der SZ, Roman Deiniger.

