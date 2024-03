An diesem Donnerstag fand der Kongress der Europäischen Volkspartei ( EVP ) in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt. Dort wurde von der Leyen zur Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt. Sie strebt eine zweite Amtszeit an.

Ihre erste Amtsperiode war von vielen Krisen und Herausforderungen geprägt: Brexit, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig sind viele EU-Staaten nach rechts gerückt, die Migrationsfrage ist weiter ungelöst - und dann ist da natürlich auch noch der Klimawandel.

Zeit also, mal auf die vergangenen vier Jahre zurückzublicken und auf das zu schauen, was in fünf weiteren Jahren mit von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission kommen könnte. Darüber spricht in dieser Folge von "Auf den Punkt" Karoline Meta Beisel, stellvertretende Chefin des SZ-Politikressorts.

Weitere Nachrichten: Israel vor dem Internationalen Gerichtshof, weiterer Haftbefehl gegen Daniela Klette

