5. November 2018, 17:15 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Midterms: Warum es die Demokraten so schwer haben

Bei den Zwischenwahlen in den USA steht Trump nicht auf dem Stimmzettel. Trotzdem geht es zu allererst um seine Politik, sagt Beate Wild.

Bei den midterms wählen die Amerikaner ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhausneu. Die Zwischenwahlen könnten Donald TrumpsWeg bestätigen oder viele seiner Reformvorhaben verhindern.

Bisher stellen die Republikaner den Präsidenten und sie haben die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Demokraten zumindest die Mehrheit im Repräsentantenhaus holen. Vor allem ein junger Demokrat in Texas könnte für eine große Überraschung sorgen, sagt Beate Wild, SZ-Korrespondentin in den USA.

Weitere Themen: Seehofer schickt Maaßen in Ruhestand, neue Regierung in Bayern, Iran-Sanktionen treten in Kraft.

