17. Oktober 2018, 16:55 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Was im Fall Khashoggi auf dem Spiel steht

Jamal Khashoggi ist in der Botschaft Saudi-Arabiens in Istanbul verschwunden. Türken und Saudis streiten, aber auch die USA sind mit von der Partie. Paul-Anton Krüger erklärt warum.

Es geht um einen Vorgang, wie in einem Politthriller. Jamal Khashoggi ist ein saudi-arabischer Journalist und Regimekritiker. Am 2. Oktober betritt er die saudi-arabische Botschaft in Istanbul. Und ist seither verschwunden.

Die türkische Polizei geht davon aus, dass Khashoggi in der Botschaft verhört, gefoltert und ermordetwurde. Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman wird persönlich mit dem Vorfall in Verbindung gebracht - das saudische Königshaus bestreitet das aber. Und auch US-Präsident Donald Trump mischt sich ein. Paul-Anton Krüger, bis vor kurzem noch SZ-Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten war, erklärt die Interessen der verschiedenen Akteure und was auf dem Spiel steht.

Weitere Themen: Freie Wähler wollen Koalition mit CSU, 18 Tote bei Amoklauf auf der Krim, Sicherheitsbehörden verhinderten Anschlag von IS in Deutschland.

