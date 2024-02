SZ Plus Ein Jahr nach dem Erdbeben : Land in Trümmern und Trauer

Am Dienstag jährt sich das Erdbeben in der Türkei und Syrien zum ersten Mal. Präsident Erdoğan wird einfliegen, trösten und seinen Wiederaufbau verkaufen - dabei wohnen viele noch immer in Containern oder gar Zelten. Reise in eine verwundete Region.