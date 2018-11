16. November 2018, 16:59 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" CDU-Vorsitz: So schlagen sich AKK, Merz und Spahn

Am Donnerstagabend stellen sich die Kandidaten in Lübeck erstmals der Basis. Nur diskutiert haben sie viel zu wenig, sagt Stefan Braun im Podcast.

Die CDU will "Demokratie erleben". So steht es in Lübeck auf der Wand hinter der Bühne. Auf der ersten von acht Regionalkonferenzen haben sich am Donnerstagabend zum ersten Mal die drei aussichtsreichsten Kandidaten für CDU-Vorsitz der Basis vorgestellt: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. Sie diskutieren wenig und unterstützen eher die Aussagen der anderen.

Sieht so ein echter Wahlkampf aus? Und welche Vorteile hat das Format der Regionalkonferenzen überhaupt, wenn kaum gestritten wird? Darüber spricht in dieser Folge Stefan Braun. Er ist Hauptstadt-Korrespondent der SZ und war am Donnerstag in Lübeck vor Ort.

Weitere Themen: Seehofers Rückzug, May verteidigt Brexit-Deal, Lindenstraße wird abgesetzt.

