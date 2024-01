Von Georg Ismar, Iris Mayer und Nicolas Richter, Berlin

Wer wissen will, was alles gut läuft im Osten der Republik, fragt am besten Carsten Schneider, denn der ist als Ostbeauftragter der Bundesregierung qua Amt Optimist. Wer wissen will, warum die Stimmung trotzdem so schlecht und der Zulauf für die AfD so groß ist, der fragt am besten auch Carsten Schneider. Denn der 47-jährige Erfurter weiß aus eigener Erfahrung, was Umbrüche den Menschen abverlangen.