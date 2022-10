Aktivisten von Extinction Rebellion protestieren in Kapstadt gegen die Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen in Afrika.

Beim Gipfel in Brüssel will sich Bundeskanzler Scholz für die Erschließung neuer Gasfelder starkmachen - und argumentiert ausgerechnet mit dem Klimaabkommen von Paris. Umweltschützer sind entsetzt.

Von Michael Bauchmüller und Björn Finke, Berlin/Brüssel

Viel zu meckern hat die deutsche Seite am achtseitigen Entwurf für die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels nicht - auf den ersten Blick und auf den ersten Seiten. Hier ein Wörtchen, da eine Streichung: So lesen sich die "DE comments" für das Abschlussdokument des zweitägigen Spitzentreffens, das an diesem Donnerstagnachmittag beginnt. Doch dann kommt das Kapitel zu den Energiepreisen, und hier schlägt Berlin zu. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz heute und morgen mit den 26 anderen Staats- und Regierungschefs verhandelt, dann hat er bei diesem Thema quasi in jeder Zeile Gesprächsbedarf.