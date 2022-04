Gesundheitsminister Lauterbach stellte die neuen Quarantäne-Regeln am Montag vor - und änderte sie am Dienstag in der Sendung von Markus Lanz.

Von Philipp Saul

Coronavirus

Lauterbach kassiert Neuregelung bei Isolationspflicht. Ab Mai sollten Corona-Infizierte nicht mehr zu Hause bleiben müssen, so hatte es der Gesundheitsminister angekündigt. Nach heftiger Kritik rudert er nun zurück: Die Isolationspflicht bleibt, das wolle er an diesem Mittwoch offiziell machen. Die Quarantänezeit für Infizierte soll in Zukunft fünf Tage betragen. Das Robert-Koch-Institut registriert etwa 215 000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 1322. Corona-Meldungen im Überblick

Bundestag: Neuer Vorschlag für Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren. In der Debatte um die Impfpflicht steigen die Chancen für einen Kompromiss, der eine verpflichtende Impfung ab einem Alter von 60 Jahren von diesem Herbst an vorsieht. Zwei Parlamentariergruppen verständigen sich auf einen entsprechenden Vorschlag, der auch ein verpflichtendes Beratungsgespräch vorsieht. Führende Politiker der Union lehnen ihn ab. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Bundeswehr bekommt Kampfdrohnen. Die Ampelkoalition ringt sich dazu durch, Raketen für die militärischen Fluggeräte zu beschaffen. Konkret sollen nun 140 Raketen für die israelische Heron TP-Drohne besorgt werden, 60 für die Ausbildung an diesem Waffensystem, 80 für Einsätze. Das Rüstungsvorhaben kostet 152 Millionen Euro. Der Einsatz der Kampfdrohnen soll an strenge Vorgaben gebunden sein. Zum Artikel

Klimaforscher: "Die deutsche Politik ist nicht mutig genug". Es sei möglich, Energie zu sparen und trotzdem nichts an Lebensqualität einzubüßen, sagt Felix Creutzig vom Berliner Institut MCC. Ein Gespräch über das, was die Politik tun sollte - und was jeder Einzelne schon tun kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball: Manchester City und Liverpool verschaffen sich gute Ausgangslagen. Im Viertelfinale der Champions League tut sich Manchester gegen Atlético Madrid lange schwer, ehe De Bruyne zum 1:0-Sieg trifft. Der FC Liverpool von Trainer Klopp setzt sich mit 3:1 gegen Benfica Lissabon durch. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

US-Militär erwägt dauerhafte Stützpunkte in Osteuropa. Er rate seinem Land zur Einrichtung permanenter Truppenstützpunkte in den östlichen Nato-Staaten, sagt US-Generalstabschef Mark Milley. Die Vereinten Nationen sprechen von fast 1500 zivilen Todesopfern in der Ukraine. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung will ukrainische Schulabschlüsse in Deutschland ermöglichen. Zum Liveblog

Selenskij fordert Russlands Rauswurf aus dem UN-Sicherheitsrat. Bei einer Rede vor dem Gremium wirft der ukrainische Präsident dem Sicherheitsrat vor. Es gebe drei Lösungen: den Beweis, dass Reform oder Veränderung möglich seien, den Ausschluss des ständigen Mitglieds Russland oder die komplette Auflösung des Rates. Die schlimmsten Massaker kämen erst noch ans Licht. Zum Artikel

Was Bilder über die Taten in Butscha verraten. In Butscha sind russische Verbrechen sichtbar geworden, die den Blick auf den Krieg in der Ukraine prägen werden. Moskau will das unbedingt verhindern. Doch die Beweise sind erdrückend. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Fliegende Handtücher. Eine deutsche Fluggesellschaft malt ihre Maschinen buntgestreift an. Das Design im Strandtuch-Look passt zum Drang der Deutschen, im eigenen Umfeld Dinge zu reservieren. Zum Artikel