Von Javier Cáceres, Villarreal

In Villarreal wird zurzeit des Nachts getrommelt. Nicht wegen der Visite des großen FC Bayern, die am Mittwoch (21 Uhr) aus Anlass des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League ansteht. Die düsteren Schatten kreisen langsam über dem gigantischen Parkplatz des örtlichen Supermarkts und üben die Rhythmen ein, die sie am nahenden Osterfest aufführen wollen, unter der Chiffre "Tambors de Passió", Trommeln der Passion. Oder künden die Schläge auf die Felle vielleicht doch von einem Kreuzweg, der den Bayern an der wohl unwirtlichsten Bühne der Königsklasse bevorsteht? Genauer: in einer Ortschaft, in der man nur dann Ästhetik erahnt, wenn man sich auf eine der Ausfallstraßen begibt - um zu fliehen?

Wer sich am Dienstagvormittag in die Ciudad Esportiva begab, das ausufernde Trainingsgelände des FC Villarreal, der stellte fest, dass sich die morgendliche Übung des Bayern-Gegners um 45 Minuten verschob. Trainer Unai Emery pflegt seine Teambesprechung vor dem Abschlusstraining abzuhalten, und dass sie länger ausfiel als sonst, hatte auch damit zu tun, dass er seinem deutschen Amtskollegen Julian Nagelsmann so viel Respekt entgegenbringt, dass er fast so klang, als wolle er den Weg des Mannschaftsbusses der Bayern mit Palmwedeln auslegen. Als wäre schon Palmsonntag.

"Er ist einer der besten Trainer der Welt", sagte Emery, Und schwärmte von der "überrollenden fußballerischen Jugend", die Nagelsmann verströme, von dessen "neuer taktischer Lebhaftigkeit", die auch ihn, Emery, vor immense Herausforderungen stellen werde.

Detailansicht öffnen Könnte den FC Villarreal erstmals ins Halbfinale der Champions League führen: Trainer Unai Emery. (Foto: Aitor Alcalde/Getty)

Nagelsmann wirkte nicht minder respektvoll, als er von den unterschiedlichen Grundordnungen sprach, die Villarreal abrufe und die erahnen lassen, dass die Partie auch ein Trainer-Schach werden dürfte. Nagelsmann ließ eine Bemerkung fallen, die darauf deutet, dass der FC Bayern intensiv und hoch pressen will. Die Spieleröffnung des FC Villarreal sei mit viel Risiko behaftet, sagte er; ebenso die Spielgestaltung durch den Regisseur Dani Parejo dieser "spielerisch starken und erfahrenen Mannschaft", wie der Bayern-Coach sagte. Er sei "trotzdem ganz guter Dinge, dass wir uns durchsetzen".

Gute und schlechte Nachrichten: Leon Goretzka ist zurück - aber dafür ist Corentin Tolisso wieder verletzt

Das liegt wohl auch daran, dass sich nach Leon Goretzka, der in Freiburg aus dem Krankenstand in die Startelf sprang und ein Tor schoss, nun auch Alphonso Davies zurückgemeldet hat. Nagelsmann würde den Kanadier in Villarreal gern von Beginn an spielen lassen. Auch Joshua Kimmich stieg am Dienstag nach der Niederkunft seiner Frau in den Bayern-Flieger an die spanische Ostküste.

Doch Nagelsmann hatte nicht nur positive Vibes im Angebot. Neben dem offensiv vorgetragenen Ärger über den Protest des SC Freiburg gegen die Wertung der Bundesligapartie vom Samstag hatte er auch Kummer im Angebot. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso klagt zum wiederholten Mal über einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. "Er ist fertig mit der Welt, und das ist verständlich. Er hatte viele Ausfalltage, hat einen auslaufenden Vertrag, es tut mir leid für ihn." Tolisso sei in die französische Heimat gereist, um "Mut und Kraft zu schöpfen", berichtete Nagelsmann.

Das alles trug Nagelsmann in seinem gewohnten Tempo vor, und es steht zu befürchten, dass er dem Dolmetscher, der für die spanischen Journalisten übersetzte, eine Spur zu schnell daherkam. Zwar hatte Nagelsmann ausdrücklich betont, dass es "despektierlich" wäre, wenn er bejahen würde, dass es wegen der taktischen Finesse und Variabilität des Gegners am Mittwoch mehr als in anderen K.-o.-Runden darum gehe, ein gutes Hinspiel-Ergebnis herauszuspielen. Grundsätzlich könne man durch ein gutes Resultat im ausverkauften Estadio La Cerámica die Weichen für einen Halbfinaleinzug (gegen den FC Liverpool oder Benfica Lissabon) stellen.

Nagelsmann warnt, Villarreal sei "eher kein Zuckerl"

Was in der Übersetzung unterging? Dass Nagelsmann warnte, die Weichen könnten auch Richtung Aus führen, dass Villarreal "eher kein Zuckerl" sei oder dass bei Villarreal der Angreifer Arnaut Danjuma mitspiele, der ihn an einen Weltklassestürmer erinnere, den er nicht nennen wollte: PSG-Stürmer Kylian Mbappé. In der Pressekonferenz der Spanier, die auf Nagelsmanns Fragerunde folgte, wurde Torwart Rulli und Trainer Emery von aufgeregten Journalisten hinterbracht, Nagelsmann wähne sich schon in der nächsten Runde.

Rulli reagierte pikiert. "Sie sind frei, zu denken und zu sagen, was sie wollen ...", sagte der Schlussmann. Emery hingegen zeigte sich gelassen. "Ich glaube, er war schlicht ehrlich. Sie sehen sich als Favoriten", sagte Emery, der 2017 der bislang letzte Trainer war, der den Bayern bei einem Auswärtsspiel in der Königsklasse eine Niederlage beibrachte: ein 3:0 mit Paris Saint-Germain.