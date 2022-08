Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Leopold Zaak

Alles zum Krieg in der Ukraine

Erstes Schiff mit Getreide hat den Hafen von Odessa verlassen. Auf dem Frachter sind 26 000 Tonnen Mais geladen. Mehr als 20 Millionen Tonnen lagern derzeit noch in der Ukraine. Russische und ukrainische Vertreter zeigen sich zufrieden über den Start des Schiffes. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes spricht von einem "Hoffnungsschimmer". Zum Artikel

Die Ukraine will weitere Häfen für Getreideexporte öffnen. Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow kündigt an, Verhandlungen über die Öffnung des Hafens Mykolajiw führen zu wollen. Der Papst könnte im September auf den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill I. treffen. Zum Liveblog

Nachrichten kompakt

DFB-Frauen werden feierlich in Frankfurt empfangen. Nach der Niederlage im EM-Finale gegen England lässt sich die Deutsche Frauennationalmannschaft auf dem Römer in Frankfurt von 7000 Menschen feiern. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ruft dazu auf, auch der Bundesliga der Frauen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Ankunft der DFB-Elf in Bildern. Zur Bildergalerie

Zustimmung zu Sanktionen gegen Russland bröckelt in der CDU. Die Haltung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zum Ukraine-Krieg wird in der Union gern als Einzelstimme abgetan. Doch ob das so bleibt, ist ungewiss. Viele schauen auf die unberechenbare CSU. Zum Artikel

Europäischer Gerichtshof kippt deutsche Verzögerungstaktik beim Familiennachzug. Anträge auf Familienzusammenführungen bleiben in deutschen Ämtern oft so lange liegen, bis Töchter oder Söhne, die im Ausland warten, volljährig sind und damit das Recht auf den Nachzug entfällt. Diese Praxis unterläuft laut dem Urteil den Zweck des Flüchtlingsschutzes und verstößt gegen europäische Grundrechte. Zum Artikel

Lage an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo entspannt sich vorerst. Am Sonntagabend spitzt sich die Lage an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo zu. Auf Druck von USA und EU verschiebt die Regierung schließlich die Verschärfung von Einreiseregeln. Die Situation bleibt aber angespannt. Zum Artikel

MEINUNG Vor allem der serbische Präsident heizt die Lage an der Grenze an

Was gilt wo? Muss man an der Grenze noch Impfnachweise oder Tests vorlegen? Wo besteht vor Ort Maskenpflicht - und was gilt bei einer Infektion während der Reise? Der Überblick über die aktuellen Corona-Regeln in den Urlaubsländern in einer Karte. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Hilfssytem für geflüchtete Menschen aus der Ukraine stockt. Immer mehr einzelne Kommunen, Landkreise oder auch ganze Bundesländer verhängen einen Aufnahmestopp für Geflüchtete aus der Ukraine. Das trifft selbst Familien, die eigentlich eine Unterkunft gefunden haben. Zum Artikel

Was die großen Kissen über die Deutschen verraten. Die Welt wundert sich über die 80x80-Kissen in deutschen Betten. Führt unser Sonderweg zur germanischen Verspanntheit? Zum Artikel

"Wir werden die Wiesn bitterböse bereuen." Klinikchef Thomas Weiler ist überzeugt, dass mit dem Oktoberfest neue Virus-Varianten eingeschleppt werden. Er plädiert für die Isolation von Infizierten und warnt vor den Gefahren wiederholter Erkrankungen. Zum Interview

Zu guter Letzt

"Sie haben Schildkröten geklaut" Giuseppe Anselmi, ein Ranger aus einem Nationalpark in der Toskana, erzählt von der Korrektheit deutscher Touristen, die auf dem Parkplatz endet und von geplünderten Falkennestern. Der erste Teil der neuen SZ-Serie "Urlaubsbekanntschaften". Zum Artikel