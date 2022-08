Krieg in der Ukraine

Unterwegs nach Istanbul: Am Dienstag wird das Frachtschiff Razoni mit 26 000 Tonnen ukrainischem Getreide an Bord in der Türkei erwartet. Von dort soll es den libanesischen Mittelmeerhafen Tripoli ansteuern.

Doch mehr als 20 Millionen Tonnen lagern derzeit noch in der Ukraine. Am Montag hat das erste Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen, 16 weitere warten bereits.

Von Christoph Koopmann

Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar hat am Montag ein Frachtschiff mit Getreide einen ukrainischen Hafen verlassen. Monatelang waren Exporte aus der Ukraine über den Seeweg nicht möglich - teils weil Russland Häfen blockierte, teils weil die Ukraine zum Schutz vor Angriffen selbst Minen gelegt hatte. Nun konnte nach Angaben der türkischen Regierung der Frachter Razoni am Morgen im südukrainischen Odessa ablegen, beladen mit mehr als 26 000 Tonnen Mais.

"Heute macht die Ukraine gemeinsam mit Partnern einen weiteren Schritt zur Verhinderung des Hungers in der Welt", sagte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow in einem Statement. Vor dem Krieg war die Ukraine der viertgrößte Getreideexporteur der Welt. Dass nun Millionen Tonnen Korn über Monate in Silos im Land bleiben mussten, statt auf dem Weltmarkt verteilt zu werden, schürte global Ängste vor einer dramatischen Verschärfung der durch Pandemie und Lieferkettenprobleme ohnehin angespannten Lebensmittelsituation, vor allem in Ländern des Nahen Ostens und Afrikas.

Das Abkommen zwischen der Ukraine und Russland sieht auch vor, dass jedes Frachtschiff aus der Ukraine in Istanbul kontrolliert wird, um zu verhindern, dass Waffen oder andere nicht vorgesehene Güter transportiert werden. Die Razoni, die unter der Flagge von Sierra Leone fährt, wird am Dienstagnachmittag in Istanbul erwartet, wie der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte. Nach der Inspektion soll das Schiff den libanesischen Mittelmeerhafen Tripoli ansteuern.

"Auch die nachfolgenden Schiffe werden auf ähnliche Weise problemlos weiterfahren", sagte Akar. Der ukrainische Infrastrukturminister Kubrakow sagte am Montag, allein in Odessa warteten derzeit noch 16 weitere Frachtschiffe. Das Exportabkommen sieht auch die sichere Passage von Schiffen aus den Häfen Tschornomorsk und Juschnij vor. Kubrakow kündigte an, mit Russland auch über die Öffnung des Hafens von Mykolajiw zu verhandeln.

Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Montag, der Start der Razoni sei mit Blick auf das Exportabkommen "ziemlich positiv". "Wir wollen hoffen, dass die Vereinbarungen von allen Seiten erfüllt werden und dass die Mechanismen wirksam arbeiten." Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin sagte mit Blick auf den Start des Schiffes: "Das ist ein Hoffnungsschimmer."

Der ukrainischen Regierung zufolge lagern derzeit im Land allein mehr als 20 Millionen Tonnen Weizen neben anderem Getreide, das für den Export bestimmt ist. Es handelt sich demzufolge um Erträge der Vorjahresernte. Bislang reichten die Lagerkapazitäten in der Ukraine noch aus, doch Behörden und Fachleute haben zuletzt immer wieder gewarnt, für die neue Ernte müsse dringend Platz frei gemacht werden - außerdem drohe ein Teil des Getreides zu verderben.

Die Ukraine rechnet damit, dass die Wiederaufnahme der Exporte der Wirtschaft des Landes mindestens eine Milliarde US-Dollar einbringen werde. Auch der Weltmarktpreis etwa für Weizen war nach Beginn der Blockade sprunghaft gestiegen. Schon die Ankündigung der Verhandlungsparteien, dass es ein Abkommen über den Getreideexport geben werde, hatte den Preis etwas sinken lassen.

Am 22. Juli, fast fünf Monate nach Kriegsausbruch, hatten sich die Ukraine und Russland schließlich auf ein Abkommen geeinigt, das die Getreideausfuhr wieder ermöglichen soll. Damit verpflichten sich die beiden Länder, für Frachtschiffe sichere Korridore von drei ukrainischen Häfen aus durchs Schwarze Meer zu garantieren. Die Vereinten Nationen und die Türkei hatten zwischen den Kriegsparteien vermittelt.

Doch nur einen Tag nach der Einigung beschoss Russland den Hafen von Odessa mit Raketen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf der russischen Führung vor, das Abkommen bewusst zu unterminieren. Ungeachtet dessen ist in Istanbul wenig später ein eigenes Koordinierungszentrum für den Getreideexport in Betrieb gegangen, in dem Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der UN die Routen überwachen sollen.