Das sind die Regeln für Urlaub in Europa

Ob in den französischen Alpen oder anderswo: Es gilt weiter, sich gut über die geltenden Coronaregeln zu informieren.

Welche Tests muss man an der Grenze vorlegen, wen erwartet nach der Einreise die Quarantäne? Der Überblick über die Regeln in den Urlaubsländern in einer Karte.