Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV BND warnt vor Erstarken des IS. Es gebe "überhaupt keinen Anlass dazu, Entwarnung zu geben", sagt Geheimdienst-Präsident Bruno Kahl im Interview. Auch wenn es Erfolge gegeben habe, etwa den militärischen Sieg über den IS in seinen Kerngebieten im Irak und in Syrien, sei die Zahl der Akteure des Terrorismus gewachsen. Der IS habe sich reorganisiert. So könnten die Dschihadisten heute nicht nur Attentate in der Region verüben, sondern "von dort aus wieder nach außen wirken". Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Corona-Leugner Hildmann werden 80 einzelne Straftaten vorgeworfen. Das Berliner LKA hat vier Mobiltelefone ausgewertet, die im November beschlagnahmt worden waren. Die Ermittlungen gehen nur zäh voran - und der Verschwörungsideologe ist weiter auf der Flucht. Zum Artikel

Milliardär Branson absolviert Weltraumflug erfolgreich. Der britische Unternehmer fliegt mit seinem Raumschiff VSS Unity vom Weltraumbahnhof Spaceport America und kommt damit Amazon-Gründer Jeff Bezos neun Tage zuvor. Insgesamt dauert der Flug auf bis zu 80 Kilometern Höhe etwa 90 Minuten. Zum Artikel

Union kritisiert globale Mindeststeuer. Weltweit wird die Initiative für eine globale Mindeststeuer bejubelt - und SPD-Finanzminister Scholz gilt für viele als treibende Kraft dahinter. In der Union hält man das Projekt für ungeeignet. Zum Artikel

Djokovic gewinnt in Wimbledon seinen 20. Grand-Slam-Titel. Der Serbe schlägt den Italiener Matteo Berrettini in vier Sätzen, holt sich den dritten Major-Pokal des Jahres und schließt nach Titeln zu Roger Federer und Rafael Nadal auf. Nun ist der erste Grand Slam seit Rod Laver möglich. Zum Artikel

Southgate bittet englische Fans vor EM-Finale: Buht die Hymne nicht aus. Vor dem Endspiel gegen Italien sagt der englische Coach: "Wir sollten respektvoll sein. Wir können sie während des Spiels mit den Gesängen einschüchtern, aber die Hymne ist etwas anderes." Zum Artikel

Holocaust-Überlebende Esther Bejarano gestorben. In Auschwitz musste sie vor Häftlingen musizieren, die anschließend vergast wurden. Das Erleben des Holocaust trieb Esther Bejarano bis zuletzt dazu an, ihre Stimme gegen Menschenfeinde zu erheben. Sie wurde 96 Jahre alt. Zum Nachruf (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Israel bietet erste Auffrischungsimpfungen an. Das Angebot richtet sich zunächst nur an Erwachsene mit einem geschwächten Immunsystem. Allerdings prüft die Regierung, ob dies auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden soll. Zum Artikel

Wende bei den Corona-Zahlen. In Deutschland infizieren sich wieder mehr Menschen. Zuletzt diskutierte die Politik vor allem über Lockerungen. Nun macht ein anderes Wort die Runde: Vorsicht. Zum Artikel

Corona in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz steigt fünften Tag in Folge

Außerdem wichtig

Das hat heute viele interessiert

"Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren". Uli Hoeneß holt verbal aus: Er zerlegt die EM-Taktik von Joachim Löw, stichelt gegen Hansi Flick und kritisiert vor allem den Auftritt von Toni Kroos - der antwortet prompt. Zum Artikel

Baerbocks Buch: Was sollen denn jetzt die Leser denken? Annalena Baerbock sagt zu ihrer Verteidigung, keiner schreibe ein Buch allein. Das sehen viele Autorinnen und Autoren doch anders. Zum Artikel

Türkischer Nationalismus: Hass in Wort und Tat. Der türkische Erdoğan-Kritiker Erk Acarer ist in Berlin geschlagen und getreten worden. Ermittler vermuten rechtsextreme Anhänger des AKP-Regimes dahinter. Diese sind in Deutschland zu Tausenden aktiv. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Klon im Schafspelz. Vor 25 Jahren wurde Dolly geboren, für viele Kritiker ein Tabubruch. Heute zeigt sich: Die Ängste waren übertrieben, die Hoffnungen aber auch. Zum Artikel (SZ Plus)