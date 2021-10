Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Bundestagswahl

SPD-Politikerin Bärbel Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt. Bas folgt nach ihrer Wahl in der konstituierenden Sitzung des 20. Bundestages auf CDU-Politiker Schäuble im formell zweithöchsten Amt im Staate. Sie werde alle Kraft daran setzen, den Bundestag nach innen überparteilich zu leiten und nach außen "selbstbewusst zu repräsentieren", sagt Bas bei ihrer ersten Rede als Bundestagspräsidentin. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD scheitert erneut mit Kandidaten für Amt des Vizepräsidenten des Bundestages. Die Stellvertreter von Bas werden Yvonne Magwas (CDU/CSU), Claudia Roth (Grüne), Wolfgang Kubicki (FDP), Aydan Özoğuz (SPD) und Petra Pau (Linke). Die Posten als Vizepräsidenten stehen der Geschäftsordnung des Bundestages zufolge prinzipiell jeder Fraktion zu. Allerdings nur, wenn der entsprechende Kandidat eine Mehrheit erhält. Wie bereits in der vergangenen Legislaturperiode lassen die Abgeordneten den Kandidaten der AfD jedoch durchfallen. Der Liveblog zum Nachlesen

Weitere wichtige Themen des Tages

EXKLUSIV Bundesnachrichtendienst will besser werden. Der vom Vormarsch der Taliban in Afghanistan überrumpelte BND verordnet sich eine große Reform, damit solche Fehleinschätzungen nicht mehr passieren. Dabei ist der letzte Umbau nicht lange her. Zum Artikel

Deutschlands Inzidenz steigt erneut - auf nun 113. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind enorm, wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen. Die EU-Arzneimittelbehörde ermöglicht eine Booster-Impfung für Erwachsene mit Moderna. Zum Artikel

"Globale Solidarität bleibt ein bloßes Schlagwort." Auch im zweiten Pandemiejahr stellen Experten der globalen Gemeinschaft ein miserables Zeugnis aus: Sie sei unfähig, die Krise gemeinsam zu bewältigen. Zum Artikel

Sparkassen verweigern Entschädigung bei Kontogebühren. Vor einem halben Jahr sprach der Bundesgerichtshof ein deutliches Urteil: Viele Gebührenerhöhungen von Banken und Sparkassen waren unwirksam. Doch auf Rückzahlung warten die meisten Kunden bisher vergebens. Zum Artikel

Prozess um Tötungen im Potsdamer Oberlinhaus hat begonnen. Ines R. soll im April vier Menschen in einer Potsdamer Behinderteneinrichtung getötet haben. Es bestehen kaum Zweifel daran, dass sie die Tat begangen hat. Die Frage ist eher: Ist sie schuldfähig? Am ersten Prozesstag spricht sie über ihr schwieriges Leben. Zum Artikel

Japanische Prinzessin Mako heiratet ihre Studentenliebe. Sie scheidet damit aus dem japanischen Kaiserhaus aus. Seit der Kontroverse um ihre Liebe zu einem Bürgerlichen hat Mako eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Der Tod ändert alles. Die Witwe des Altkanzlers will vor dem BGH eine Millionenentschädigung und die Streichung von Passagen aus Schwans Buch über Helmut Kohl erstreiten. Doch ihre Aussichten auf Erfolg sind auf ein Minimum geschrumpft. Zum Artikel

Wie Biontech die Impfquote in Afrika erhöhen will. Auf dem Kontinent sind bisher nur 4,5 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Es hapert bei der Verteilung und Produktion von Covid-19-Vakzinen. Die deutsche Firma Biontech will das ändern - mit einem bahnbrechenden Projekt. Zum Artikel (SZ Plus)

Außer Kontrolle. Ein lichtes Paradies hatten die Brexit-Demagogen um Boris Johnson einst versprochen. Und nun? Wandern Firmen ab, steigen die Lebensmittelpreise, wird das Benzin knapp. Wie die Wirklichkeit den Populismus einholt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Nackt im Gülle-See. Im Rausch schlug der Gastgeber vor, in einem See in der Nähe baden zu gehen. Das war aber keine so gute Idee, stellte sich später raus. Zum Artikel