Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Corona-Befehlshaber sieht "großen Nachholbedarf". Seit zwei Jahren helfen Soldaten in Gesundheitsämtern oder Testzentren. Nun beklagt der verantwortliche Generalleutnant Mängel im Krisenmanagement, vor allem beim Personal und der Digitalisierung. "Beinahe alle relevanten staatlichen Instrumente müssen geschärft werden", sagt Martin Schelleis. Zum Artikel

Scholz kann Zeitplan für Impfpflicht nicht halten. Der Bundeskanzler kann seine Ankündigung, die Impfung spätestens im März für alle verpflichtend einzuführen, nicht umsetzen. Die genaue Ausgestaltung ist bislang unklar, zudem sind viele rechtliche Aspekte offenbar noch nicht geklärt. Nun sollen die Beratungen im Bundestag offenbar bis Ende März zum Abschluss gebracht werden. Dem Gesetz müsste auch der Bundesrat zustimmen, der dann regulär erst wieder am 8. April tagen würde. Zum Artikel

Sachsen lockert das Versammlungsrecht. Besonders CDU und SPD waren zunächst skeptisch, doch nun dürfen 200 statt nur zehn Menschen bei ortsfesten Versammlungen demonstrieren. Außerdem sollen Kinos, Theater und Fitness-Studios wieder öffnen. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war

Russland nicht zu Zugeständnissen unter Druck der USA bereit. In der Ukraine-Krise wollen die beiden Großmächte eigentlich eine Lösung finden. Doch einen Tag vor Beginn der offiziellen Gespräche fordert Russland erneut Sicherheitsgarantien vom Westen und droht: Es sei durchaus möglich, dass die Beratungen rasch beendet würden. Ein ranghoher Mitarbeiter der US-Regierung hatte zuvor erklärt, eine wechselseitige Beschränkung der Stationierung von Raketen sei möglich. Zum Artikel

Finnland und Schweden debattieren über Nato-Beitritt. Die zunehmend aggressive russische Haltung gegenüber der Ukraine zeigt in den nordeuropäischen Ländern Wirkung. Das Verlangen Moskaus nach einer Absage an jede Nato-Erweiterung nahe seiner Grenzen und die Forderung, wonach die Nato keine Truppen oder Waffen mehr in Ländern stationieren soll, die 1997 noch nicht Teil des Bündnisses waren, werden als "sicherheitspolitischer Sprengstoff" wahrgenommen. Schwedens Regierungschefin Andersson kündigt eine "Vertiefung der Partnerschaft zwischen Schweden und der Nato" an. Zum Artikel

Mindestens 164 Tote bei Protesten in Kasachstan. Allein in der von den Unruhen besonders schwer erschütterten Millionenstadt Almaty sollen 103 Menschen ums Leben gekommen sein. Offiziellen Angaben zufolge sind darunter zwei Kinder. Mehr als 2200 Menschen wurden verletzt, fast 6000 festgenommen. Zum Artikel

EXKLUSIV Gerhard Trabert tritt für Linkspartei gegen Steinmeier an. Der 65 Jahre alte Arzt und Sozialarbeiter aus Mainz macht dem Bundespräsidenten Konkurrenz, wenn dieser sich Mitte Februar wiederwählen lassen will. Trabert sagt, er sei sich bewusst, dass er keinerlei Chancen hat. Er wolle diese Kandidatur aber nutzen, um auf Armut und soziale Ungerechtigkeit hinzuweisen. Trabert gründete in den 1990er-Jahren eine Ambulanz für Obdachlose in Deutschland, er war in Krisengebieten und Flüchtlingscamps in aller Welt im Einsatz und nimmt regelmäßig an Seenotrettungen im Mittelmeer teil. Im Jahr 2004 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Zum Artikel

EXKLUSIV Sanierungs-Obergrenze für Deutsches Museum. Die Kosten für das Museum in München sollen maximal 750 Millionen Euro betragen. Notfalls müsse man sich "für eine kostengünstigere Variante" entscheiden, sagt der kaufmännische Leiter Henrik Häcker. Vor zehn Jahren waren 400 Millionen Euro veranschlagt worden. Der erste Teil der Sanierung wird wohl im Mai abgeschlossen, dann sollen 19 Ausstellungen wiedereröffnet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Köln gewinnt gegen Hertha. In einer am Ende hart umkämpften und unerwartet hektischen Partie setzt sich die Mannschaft von Trainer Baumgart dank der Treffer von Modeste, Duda und Thielmann mit 3:1 durch. Für Berlin trifft Darida. Der 1. FC Köln schiebt sich damit auf den sechsten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga und schickt sich an, ernsthaft mit Europa zu flirten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat am Wochenende viele interessiert

Die Heizung der Zukunft. Nach den Plänen der neuen Bundesregierung soll es in deutschen Haushalten mehr Wärmepumpen geben. Welche Förderungen gibt es dafür? Und wie klimafreundlich sind sie tatsächlich? Zum Artikel (SZ Plus)

Die Geheimwaffe Ihrer Majestät. Einst wurde Kate Middleton als "Partyversand-Tochter" verspottet, inzwischen wird die Herzogin von Cambridge für ihre harte Arbeit geschätzt - auch von der Queen. Mit 40 soll sie nichts Geringeres als die Ehre der britischen Königsfamilie retten. Zur Bildergalerie

Anatomie eines Killers. Was macht das Coronavirus so erfolgreich? Atomgenaue Simulationen zeigen erstmals, was in einem Aerosol geschieht, warum Varianten wie Delta und Omikron so gefährlich sind - und wo Schwachstellen des Erregers liegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Rampensau im Astronautenanzug. Thomas Sattelberger ist einer der ältesten Abgeordneten im deutschen Bundestag. Auf Tiktok ist er ein Star. Wie es der 72-jährige FDP-Politiker geschafft hat, dass die Generation Z auf ihn abfährt. Zum Artikel (SZ Plus)