Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Intensivmediziner sorgen sich vor Herbst- und Wintersaison. Wie schon 2020 bewegt sich die Kurve der Neuinfektionen im Oktober deutlich nach oben, das Robert-Koch-Institut meldet derzeit große Inzidenzsprünge: Innerhalb von einer Woche stieg der Wert von 85,6 um mehr als die Hälfte auf 130,2 an. "Wenn diese Entwicklung anhält, haben wir schon in zwei Wochen wieder 3000 Patienten auf Intensivstationen", warnt der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Zum Artikel

Söder verschärft Corona-Maßnahmen für Schüler wieder. Nach den Herbstferien soll im Unterricht wieder Maskenpflicht gelten. Der Ministerpräsident kritisiert das geplante Auslaufen der "epidemischen Lage" und fordert Bund-Länder-Gespräche. Corona-News aus Bayern

Hohe Inzidenz bei Kindern: Die Nervosität an den Schulen steigt

65 Prozent der Nichtgeimpften wollen sich keinesfalls impfen lassen. Wenig Hoffnung für die weitere Impfkampagne: Nur fünf Prozent haben laut einer neuen Forsa-Umfrage vor, sich in den kommenden zwei Monaten immunisieren zu lassen. Corona-News aus dem In- und Ausland

Nachrichten kompakt

Inflationsrate steigt auf 4,5 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 28 Jahren. Der größte Preistreiber war erneut Energie: Sie kostete im Oktober 18,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch Nahrungsmittel, Dienstleistungen und Wohnungsmieten wurden teurer. Außerdem hat sich der statistische Sondereffekt durch die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr ausgewirkt. Zum Artikel

Umweltbundesamt mahnt Abbau klimaschädlicher Subventionen an. Eine Studie beziffert das Ausmaß dieser Subventionen im Jahr 2018 auf etwa 65 Milliarden Euro. Dazu zählt die Pendlerpauschale, die Steuerbefreiung für Flugbenzin, Steuervergünstigungen für Diesel oder staatliches Geld für Regionalflughäfen. Das Umweltbundesamt liefert mit seinen Vorschlägen eine Vorlage für die Ampel-Verhandler. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft erhebt im Fall "NSU 2.0" Anklage gegen 53-Jährigen. Der Frankfurter Behörde zufolge gibt es eine lange Liste an Vorwürfen gegen den Mann, der 116 Drohschreiben verfasst haben soll. In der Anklageschrift wird ihm Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung zur Last gelegt. Der Verdacht, Polizeibeamte seien an den Taten beteiligt gewesen, hat sich laut der Staatsanwaltschaft nicht erhärtet. Zum Artikel

Merkel und Scholz treten bei G-20-Treffen als Duo auf. Die amtierende Bundeskanzlerin will ihren voraussichtlichen Nachfolger in Rom auch an den vertraulichen Gesprächen mit Biden, Macron und Johnson beteiligen. Manche sehen darin eine historische Geste. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Gladbach 5, Bayern 0. Eine Sensation im XXL-Format: Die Borussia aus Mönchengladbach fügt dem FC Bayern die höchste Pokalniederlage seiner Geschichte zu - und hätte noch mehr Tore schießen können. Sportvorstand Salihamidzic spricht von einem "kollektiven Blackout". Zum Artikel

"Ich hatte Angst, dass meine Tochter erstickt". Sie ringen in Todesangst um Luft: Immer mehr Kinder infizieren sich mit dem hochansteckenden Respiratorischen Synzytial-Virus. Manche Kliniken kommen bereits an ihre Belastungsgrenze. Was steckt hinter dem Virus - und warum grassiert die Krankheit gerade so unter Kindern Zum Artikel (SZ Plus)

"Kein Millimeter Machtmissbrauch". Nach dem Skandal bei der Bild-Zeitung will der neue Chefredakteur Johannes Boie aufräumen. Wie er dabei vorgehen möchte, welche Auswirkungen der Fall Reichelt auf die Redaktion hat und was der Wechsel für Leserinnen und Leser bedeutet. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Ausfall des Internets: Titel konnte nicht geladen werden. Kürzlich waren Facebook, Whatsapp und Instagram stundenlang nicht erreichbar. Kann das eigentlich auch mit dem ganzen Internet passieren? Zum Artikel