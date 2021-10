Von Roland Preuß, Berlin

Das Umweltbundesamt (UBA) mahnt den Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen in Milliardenhöhe an. Damit könnte der Staat Mehreinnahmen erzielen und zugleich den Wandel hin zur Klimaneutralität beschleunigen, so die Botschaft einer Studie, welche die Behörde am Mittwoch vorstellte. "Es ist paradox, wenn der Staat mit vielen Milliarden den Klimaschutz fördert und gleichzeitig klimaschädliche Produktions- und Verhaltensweisen subventioniert", erklärte der Präsident des UBA, Dirk Messner.

Die Studie beziffert die umweltschädlichen Subventionen im Jahr 2018 auf geschätzte 65,4 Milliarden Euro, unter ihnen die Pendlerpauschale, die Steuerbefreiung für Flugbenzin oder auch staatliches Geld für Regionalflughäfen. Als gewichtige Posten nennt das Papier auch die Steuer auf Diesel, die im Vergleich zu Benzin niedriger ausfällt, die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge sowie den günstigeren Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte, also etwa Fleisch oder Butter. Tatsächlich aber sei die Summe noch höher, weil vor allem Vergünstigungen des Bundes berücksichtigt seien - und sich andere gar nicht seriös in Zahlen fassen ließen.

Gegen die Subventionen führt die Behörde, die dem Umweltministerium unterstellt ist, einige gewichtige Argumente ins Feld. So bremse der Staat mit einer solchen Förderung umweltfreundliche Produkte aus, da diese sich schwerer tun, sich gegen umweltschädliche Konkurrenzangebote durchzusetzen. Mitunter müsse der Staat sogar beides fördern, um einen Ausgleich zu erzielen. "Ein Beispiel dafür ist das unsinnige Nebeneinander von Dieselprivileg für Verbrenner und Kaufprämien für Elektroautos", sagte Messner. Es entstehen also gleich doppelt Kosten für die Allgemeinheit.

Die Subventionen entlasten laut der Studie zudem ausgerechnet den Verursacher von Umweltschäden, seien also "ungerecht", behinderten die Entwicklung grüner Zukunftsmärkte und begünstigten vor allem Unternehmen und Leute mit hohem Einkommen. Ein Beispiel ist das sogenannte Dienstwagenprivileg, das vielen Führungskräften eine steuervergünstigte Karosse beschert, unter Lärm und Schadstoffen des Autoverkehrs aber leiden vor allem Menschen, die an viel befahrenen Straßen wohnen, also oft Leute mit niedrigerem Einkommen.

Subventionsabbau könnte "erheblichen Beitrag leisten"

Die Studie liest sich teilweise wie eine Vorlage an die Ampel-Politiker, die gerade über eine mögliche Koalition verhandeln. Denn sie scheint einen Weg aufzuzeigen, gleich zwei Hauptprobleme eines möglichen rot-grün-gelben Bündnisses zu lösen: Den Umbau hin zur Klimaneutralität nun rasch anzutreiben und zugleich die nötigen Milliarden aufzubringen, welche dieser Umbau sowie weitere Pläne der potenziellen Koalitionäre kosten dürften. Der Abbau solcher Subventionen könnte zur Finanzierung der nötigen Maßnahmen "einen erheblichen Beitrag leisten", heißt es in der Studie.

Allerdings dämpfen Messner und seine Mitarbeiter auch die Erwartungen. So müssten viele Maßnahmen sozial abgefedert werden, beispielsweise Fernpendler bei Wegfall der Pendlerpauschale einen Ausgleich erhalten. Zudem sei mit erheblichem Widerstand derer zu rechnen, denen die Vergünstigungen entzogen werden sollen. Zudem gibt es internationale Vereinbarungen, die berücksichtigt werden müssen: So ist die Steuerbefreiung für Flugbenzin international vereinbart worden, das müsste also erst in einem voraussichtlich zähen Prozess geändert werden.