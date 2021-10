Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat im Zusammenhang mit den "NSU 2.0"-Drohschreiben Anklage erhoben. In einer 120 Seiten umfassenden Anklageschrift werde dem 53-jährigen mutmaßlichen Verfasser Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung zur Last gelegt, sowie eine ganze Reihe weiterer Vergehen, teilt die Behörde mit. Er soll demnach im Zeitraum zwischen August 2018 und März 2020 insgesamt 116 Drohschreiben verfasst und per Mail, Fax oder SMS versandt haben.

Dabei habe er regelmäßig die Grußformel "Heil Hitler" verwendet sowie sich selbst "SS-Obersturmbannführer" genannt. Empfänger waren Privatpersonen, Personen des öffentlichen Lebens sowie Behörden und Institutionen. Die Schreiben enthielten massive verbale Beleidigungen wie "Abfallprodukte", "Volksschädling" oder drastische Schimpfwörter gegen Menschen mit türkischen Wurzeln. Gedroht wurde unter anderem mit "Verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend rauskommst" oder damit, dass Familienangehörige "mit barbarischer sadistischer Härte abgeschlachtet" würden.

Der Fall hatte auch deshalb viel Aufmerksamkeit erregt, weil der Täter sich nicht frei zugängliche, personenbezogene Daten über seine ausschließlich weiblichen Opfer beschafft und diese in den Drohschreiben verwendet hatte. Die Ermittler vermuten, dass er sich als Bediensteter einer Behörde ausgab und so an die Daten kam. Es gab zunächst auch den Verdacht, Polizeibeamte seien an den Taten beteiligt gewesen - dieser habe sich aber bei den Ermittlungen nicht erhärtet, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Es hätten keine Polizeibeamten in "strafrechtlich relevanter Weise" an Datenabfragen mitgewirkt.

Der Angeklagte war bereits am 3. Mai in seiner Berliner Wohnung festgenommen worden. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.