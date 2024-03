EU-Ratspräsident: Europa muss "kriegsbereit" sein. Charles Michel wirbt in einem in mehreren Zeitungen veröffentlichten Beitrag dafür, zu einer Kriegswirtschaft überzugehen. Es sei an der Zeit, so Michel, "die Verantwortung für unsere eigene Sicherheit zu übernehmen". Denn wenn die vergangenen zwei Kriegsjahre eins gezeigt hätten, dann Folgendes: Russland werde nicht in der Ukraine haltmachen. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Besuch in Polen: Verteidigungsminister Pistorius geht auf Distanz zu Mützenich

Trump kann Sicherheitsleistung von 454 Millionen Dollar offenbar nicht aufbringen. In einem Betrugsprozess muss der Ex-Präsident viel Geld zahlen. Eine so hohe Summe sei "unter den gegebenen Umständen" nicht aufzubringen, heißt es nun in einem Schreiben von Trumps Anwälten an ein Berufungsgericht. Die Anwälte bitten um eine Aufschiebung oder eine Begrenzung auf 100 Millionen Dollar. Zum Artikel

Gernot Mörig und seine Familie bewegen sich schon lange in rechtsextremen Kreisen. In Düsseldorf galt er als charmanter Zahnarzt - aber er war auch ein umtriebiger Netzwerker für rechtsnationale Ideen und Mitinitiator des Geheimtreffens in Potsdam. Annäherung an einen Mann und seine Familie, die seit Jahrzehnten in völkischen Kreisen unterwegs sind. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU beschließt ihr Alternativmodell zum Bürgergeld. Die CDU will "Totalverweigerern" das Bürgergeld streichen - und zwar vollständig und dauerhaft. Der Bundesvorstand hat den Vorschlag zur sogenannten "Neuen Grundsicherung" am Montag einstimmig beschlossen. Sorge, dass der Vorschlag verfassungswidrig sein könnte, hat die Partei nicht. Zum Artikel

Europarat sieht in Deutschland hohes Maß an Armut und sozialer Benachteiligung. Die unabhängige internationale Organisation stellt der Bundesrepublik bei der Sozialpolitik kein gutes Zeugnis aus. Das hohe Maß an Armut und sozialer Benachteiligung in Deutschland stehe in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes, heißt es in einem Bericht. Auch bei der Wohnungsnot und der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung müsse mehr getan werden. Zum Artikel

