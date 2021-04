SZ am Morgen

Ein Helfer testen eine Frau im "Testzentrum am Zoo" auf das neuartige Coronavirus. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldet weiterhin steigende Corona-Neuinfektionen in Deutschland.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann

Die News zum Coronavirus

RKI meldet steigende Inzidenz und 23 804 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 23 804 Corona-Neuinfektionen und 219 neue Todesfälle. In seinem aktuellen Lagebericht schreibt das RKI: "Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Osterfeiertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort." Besonders in den jüngeren Altersgruppen seien die Zahlen gestiegen. Zum Artikel

SZ Plus. Dänemark will 200 000 Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs loswerden. Am Mittwoch hatte Dänemark als erstes Land Europas entschieden, angesichts der Berichte über seltene Blutgerinnsel vollständig auf den Impfstoff von Astra Zeneca zu verzichten. Jetzt hat das Land 200 000 überzählige Dosen. Zwei Optionen werden diskutiert: eine Abgabe an die ärmeren Länder dieser Welt oder die Freigabe für dänische Bürger, die sich freiwillig Astra Zeneca spritzen lassen möchten. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Russland weist 15 Diplomaten aus den USA und Polen aus. Als Reaktion auf die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten aus den USA und drei aus Polen will Russland insgesamt 15 Diplomaten der beiden Staaten des Landes verweisen. Das kündigt Außenminister Sergej Lawrow in Moskau an. Außerdem verhängt Russland gegen hochrangige US-Regierungsvertreter eine Einreisesperre. Zum Artikel

US-Regierung will nach heftiger Kritik nun doch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Trotz eine früheren Versprechens, schon im laufenden Jahr mehr Flüchtlinge aufzunehmen, hat US-Präsident Joe Biden am Freitag verkündet, an der von seinem Vorgänger Donald Trump festgelegten historisch niedrigen Obergrenze von 15 000 Personen festzuhalten. Nach heftiger Kritik aus den eigenen Reihen lenkt Biden nun doch ein. Zum Artikel

Raúl Castro tritt als Chef der Kommunistischen Partei Kubas zurück. Zum ersten Mal seit etwa sechs Jahrzehnten wird damit kein Castro mehr die Geschicke des Landes steuern. Der Schritt war erwartet worden. Zum Artikel

Elon Musk soll USA wieder auf den Mond bringen. Die NASA hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX einen 2,9 Milliarden Dollar Auftrag zum Bau eines Raumfahrzeugs erteilt. Das Raumfahrzeug "Starship" soll schon ab 2024 Astronauten im Rahmen der "Artemis"-Mission zum Mond bringen, teilte die Behörde am Freitag mit. Zum Artikel

Prinz Philip wird mit wenig Pomp beigesetzt. Der verstorbene Ehemann der britischen Königin wollte eine möglichst schnörkellose Beisetzung, so hat er es vor Jahren selbst festgelegt. Bei der Zeremonie an diesem Samstag werden nur 30 Gäste anwesend sein, darunter auch drei deutsche Verwandte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Trockengefallen. In Taiwan passiert einem Mann beim Stand-up-Paddling ein Malheur. Doch ein Jahr später hilft ihm das Wetter. Zum Artikel