Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit Astra Zeneca bekommen habe", teilte Merkel über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert per Twitter mit. Sie fügte hinzu: "Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren - und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden." Die Kanzlerin ist 66 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe jener, die in Deutschland für Astra-Zeneca-Impfungen infrage kommen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag seine Schutzimpfung bekommen. Er habe sich das Präparat von Astra Zeneca spritzen lassen, berichtete der Finanzminister auf Twitter. Zugleich dankte er dem Ärzteteam der Bundeswehr, das ihn impfte. Scholz ist 62 Jahre alt und durfte sich daher für eine Astra-Zeneca-Impfung anmelden. Auch andere Bundesminister sind bereits geimpft. "Jede Impfung bringt uns dem Zeitpunkt näher, an dem wir diese Pandemie überwunden haben werden", betonte Scholz bereits vor seinem Impftermin. Alle müssten ihren Beitrag leisten und Vorbild sein.

Das Vakzin von Astra Zeneca wird in Deutschland nur noch für die über 60-Jährigen empfohlen. Der Einsatz für Jüngere bleibt nach ärztlichem Ermessen bei Menschen ohne höheres Blutgerinnsel-Risiko freiwillig möglich. Merkel hatte immer betont, dass sie erst geimpft werden wolle, wenn sie nach der Priorisierung an der Reihe sei.

Merkel wirbt vehement für die Bundes-Notbremse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag die geplante bundesweite Notbremse gegen die dritte Corona-Welle verteidigt. Es handle sich dabei um "die im Wortsinne notwendigen Konsequenzen" der Situation, sagte Merkel bei der Beratung der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Bundesweit einheitlich sollen Regelungen für eine Verminderung der Kontakte getroffen werden, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen kommen. Dort sollen etwa von 21 Uhr an Ausgangsbeschränkungen greifen, damit sich weniger Menschen privat in Innenräumen treffen und gegenseitig anstecken können.

"Wir müssen die dritte Welle der Pandemie bremsen und den rapiden Anstieg der Infektionen stoppen", sagte die Kanzlerin. "Wir haben es doch schon einmal geschafft. Wir können es auch jetzt wieder schaffen", warb Merkel in Bezug auf die ersten beiden Pandemiewellen, nach denen die Zahlen kurzzeitig wieder gesunken waren. "Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten, sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern, es dauert alles nur noch länger. Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln, es versteht nur eine einzige Sprache: die Sprache der Entschlossenheit."

Das Robert-Koch-Institut, Ärzte und auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten gewarnt, dass es ohne zügige Kontaktreduzierungen immer mehr Neuinfektionen geben werde. Folge seien immer mehr auch schwere Covid-19-Fälle und eine Überlastung der Kliniken. Am Donnerstag waren laut dem DIVI-Register 4679 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. "Die Intensivmediziner senden einen Notruf nach dem anderen", betonte denn auch Merkel. "Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?" Die Notbremse sei "das Instrument, die drohende Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern". Schnelltests und PCR-Tests hingegen seien Mittel, um bei niedrigen Inzidenzen Öffnungen zu ermöglichen. Und Impfungen seien das Instrument, um die Pandemie endgültig zu überwinden

Die geplanten Maßnahmen haben teils hitzige Debatten ausgelöst, vor allem an den geplanten Ausgangsbeschränkungen gibt es Kritik. Merkel sagte, sie nehme Einwände ernst. Aber: "Ausgangsbeschränkungen sind keine neue Erfindung, sondern im geltenden Infektionsschutzgesetz als Maßnahmen bereits angelegt." In vielen Ländern führten sie dazu, dass Menschen einander weniger in Innenräumen treffen und weniger öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ausgangsbeschränkungen seien "natürlich kein Allheilmittel" und könnten nur in Kombination mit anderen Maßnahmen Wirkung zeigen.

Die Rechtfertigung der Bundeskanzlerin wurde so stark durch Zwischenrufe unterbrochen, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Abgeordneten zur Ordnung rufen musste. Merkel bedankte sich erneut bei den Bürgern, die sich an die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus halten und betonte ihre Auffassung: "Machen wir uns nichts vor: Jeder Tag zählt. Jeder Tag früher, an dem die Notbremse angewendet wird, ist ein gewonnener Tag."

FDP-Chef Christian Lindner und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel argumentierten, dass weniger reiche Menschen während der nächtlichen Ausgangssperren in kleinen Wohnungen auf beengten Verhältnissen bleiben müssten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warf ein, dass die Ausgangssperre "eine notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme" sei. In allen anderen Ländern, in denen man die gefährliche Corona-Variante B.1.1.7 in den Griff bekommen habe, seien neben anderen Maßnahmen auch Ausgangsbeschränkungen zum Zuge gekommen.

Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner erklärte, die Lage sei "unbestritten dramatisch" und es sei "richtig, dass wir hier für mehr Bundeseinheitlichkeit sorgen", gerade bei der Teststrategie. Allerdings sei zu befürchten, dass Gerichte die Ausgangssperre kippen. Sie sei zwar "grundsätzlich geeignet, um die Kontakte einzuschränken", aber es müsse Ausnahmen geben. Bereits vor der Sitzung hatte Fechner angekündigt, dass die SPD-Fraktion der Ausgangssperre in der aktuellen Form nicht zustimmen, sondern auf Änderungen dringen wolle.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch argumentierte, dass im vergangenen Jahr "die Pandemiebekämpfung in die Ministerpräsidentenkonferenz verlagert" worden und dass diese Strategie gescheitert sei. Bartsch kritisierte das "Impfversagen" der Bundesregierung. In anderen Ländern, in denen die Zahlen gesunken seien, sei dies vor allem dank erfolgreicher Impfkampagnen möglich gewesen. "Und dann fällt Ihnen nach 14 Monaten die Ausgangssperre ein." Diese werde von Aerosolforschern zu Recht als nutzlos bewertet.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte: "Eine Inzidenz von über 100 ist zu spät, um zu bremsen." Der Plan der Bundesregierung sei zudem nicht ausgereift: Vor allem der Arbeitsplatz sei noch ein Infektionsherd, es müsse mehr Home-Office und mehr Tests in den Firmen geben. In den Schulen müssten schon bei niedrigeren Infektionszahlen je nach Inzidenz Wechselunterricht, häufigere Tests und Luftfilter eingesetzt werden. "Es kommt auf jeden Tag an und das muss man nicht nur sagen, sondern da muss man auch was tun", so Göring-Eckardt.

Noch am Nachmittag sollen die geplanten Schritte in einer öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss beraten werden. Die Verabschiedung des Gesetzes ist für Mittwoch vorgesehen.

25 831 Neuinfektionen, Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin bei 160,1

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 25 831 Neuinfektionen. Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 25 464 Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 160,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

247 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Somit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 79 628. Insgesamt wurden bislang mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Hausärzte sollen Impfstoff frei wählen dürfen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) lässt Hausärzte den Impfstoff für ihre Patienten einem Bericht zufolge künftig selbst aussuchen. "Sie geben auf dem Rezept an, von welchem Impfstoff sie wie viele Dosen benötigen. Dies gilt erstmals für die Woche vom 26. April bis 2. Mai, für die der Bund Vakzine von Biontech und Astra Zeneca bereitstellen wird", heißt es in einem Schreiben der KBV, aus dem die Rheinische Post zitiert. Die Bestellmenge pro Arzt sei auf 18 bis 30 Biontech-Dosen und zehn bis 50 Astra-Zeneca-Dosen begrenzt.

Niedersachsen: Lehrern können bei Corona-Test-Verweigerung Konsequenzen drohen

Niedersachsens Lehrern können einem Medienbericht zufolge bei einer Verweigerung der verpflichtenden Corona-Tests harte Konsequenzen drohen. Eine Weigerung könne bei Beamten "ein Dienstvergehen darstellen, das im Rahmen eines Disziplinarverfahrens geahndet werden kann", sagte Ulrich Schubert, Sprecher des Kultusministeriums, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch tarifbeschäftigte Lehrer hätten den Test-Anweisungen Folge zu leisten und müssten sonst dem Bericht zufolge womöglich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Bislang seien dem Ministerium aber keine Fälle bekannt, bei denen sich Lehrer gegen die Corona-Testpflicht gestellt hätten.

Spahn: "Jeder Tag zählt gerade"

Angesichts steigender Corona-Zahlen sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in der Bundespressekonferenz: "Die Infektionszahlen sind zu hoch und sie steigen weiter." Die Lage auf den Intensivstationen werde täglich schlimmer, sagte Spahn. "Die Zahl der Intensivpatienten liegt bei fast 5000." Intensivmediziner befürchten, sie könnte bis Ende des Monats auf 6000 ansteigen. Es sei absehbar, dass das Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazität gelangen werde, sagte Spahn.

Spahn appellierte an die Bundesländer, man solle nicht warten, bis der Bundestag die Bundes-Notbremse kommende Woche beschließen werde. Es müssten vorher schon weitere Maßnahmen ergriffen werden. "Wir wissen aus dem Herbst, was passiert, wenn wir nicht rasch genug handeln." Was man jetzt möglicherweise versäume, räche sich in zwei, drei Wochen. "Jeder Tag zählt gerade in dieser schwierigen Lage", sagte Spahn. Gegen ein exponentielles Wachstum der Infektionen könne man nicht animpfen. Man müsse die dritte Welle mit weiteren Einschränkungen brechen. Zuerst müsse man das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen und die Zahlen senken. Erst dann könne man testgestützt öffnen.

RKI-Chef Wieler stimmte in der Bundespressekonferenz zu: "Klar ist, wir müssen jetzt handeln." Die steigende Zahl der registrierten Neuinfektionen liege nicht an vermehrten Tests. Auch der Anteil der positiven PCR-Testergebnisse habe in der vergangenen Woche bei etwa zwölf Prozent gelegen. Der Anteil der in Großbritannien entdeckten Corona-Mutante B.1.1.7 liege bei 90 Prozent, sagte Wieler. Er forderte die Politik zum Handeln auf: "Jetzt erwarte ich, dass die Entscheidungsträger uns alle unterstützen, die dritte Welle zu brechen." Es sei "naiv zu glauben, bei hohen Zahlen das Virus wegtesten zu können", sagte der RKI-Präsident. "Wir müssen die Zahlen runterbringen."

Wieler riet allen Kliniken, ihren Regelbetrieb einzuschränken, um Kapazitäten zur Behandlung von schwer kranken Patienten zu schonen. Es gebe jetzt schon in einigen Städten und Ballungsgebieten auf den Intensivstationen keine freien Betten mehr. "Und das ist eine Situation, in der wir mit mehr Patienten rechnen müssen." Stabile Kranke sollten deshalb aus Regionen mit akutem Bettenmangel rechtzeitig in weniger betroffene Regionen verlegt werden. Wegen der Schwere der Erkrankungen würden auf den Intensivstationen immer mehr künstliche Lungen benötigt, sagte der RKI-Präsident. Acht von zehn Geräten seien mit Covid-Patienten belegt. Darunter seien inzwischen auch viele jüngere Erwachsene.

Bis Ende April oder Anfang Mai könnten etwa 20 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, sagte Spahn. Bis Gruppenimmunität über Impfungen erreicht sei, werde es bis ins dritte Quartal hinein dauern. So könne der Sommer besser werden als der Winter. Ob dann gleich schon wieder alle bis zu den Seychellen fliegen müssen, weiß ich nicht. Bis zur Nordsee wird man sicher kommen." Für die kommende Woche hätten 50 000 Arztpraxen Bedarf an Impfstoffen angemeldet.

Zur Debatte um Ausgangssperren sagte Spahn, er gehe nicht davon aus, dass die Maßnahme in der aktuellen Lage gegen die Verfassung verstoße. Er rechne zwar damit, dass die bundesweit angestrebte Notbremse vor dem Bundesverfassungsgericht landen werde, sagt Spahn in Berlin. Er gehe aber davon aus, dass der Schritt "als vorübergehende Maßnahme trägt".

Den geplanten Stopp von Präsenzunterricht ab einer Corona-Inzidenz von 200 kritisierten Spahn und Wieler als unzureichend. "Aus meiner Sicht ist die 200er-Grenze zu hoch", sagte Wieler. Je höher man die Schwelle setze, desto mehr Kinder werde man wegen Infektionen aus den Klassen nehmen und desto mehr ganze Klassen werde man zuhause lassen müssen. Spahn sagte mit Blick auf die Mutation B.1.1.7: "Gerade bei den Schulen, gerade mit den Erfahrungen, die wir mit dieser Mutation haben, kann ich mir auch deutlich früher als bei 200 diese Maßnahmen vorstellen - unbedingt."