Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Grüne stehen für Neuauflage der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt nicht zur Verfügung. CDU und SPD hätten auch ohne die Grünen eine knappe Mehrheit im Magdeburger Landtag. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Ministerpräsident Haseloff eine Jamaika-Koalition oder ein sogenanntes Deutschland-Bündnis aus CDU, SPD und FDP anstrebt. Zum Artikel

US-Vizepräsidentin Harris will Migration über die Südgrenze verhindern. Bei ihrer ersten Auslandsreise in Guatemala sagt Harris wirtschaftliche Unterstützung zu, um die Flucht der Menschen aus Mittelamerika in die USA möglichst zu unterbinden. Den Menschen, die die Reise auf sich nehmen wollen, rät sie: "Kommen Sie nicht."

27 Kilometer Stahlmauer zur Türkei. Griechenland betreibt Grenzschutz der extremen Art, neueste Technik soll Flüchtlinge abschrecken. Darunter Schallkanonen, die Menschen mit Lärm beschießen. Folter, sagen Kritiker. Zum Artikel

US-Arzneimittelbehörde lässt neues Alzheimer-Medikament zu. Der Wirkstoff Aducanumab ist die erste neuartige Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung, die seit 2003 zugelassen wird. Allerdings ist er umstritten. Ein internes Beratergremium hatte Bedenken angemeldet, weil die wissenschaftlichen Studien kein eindeutiges Ergebnis zeigen. Zum Artikel

Deutsche Nationalelf bezwingt Lettland 7:1. Mit einer ungewöhnlichen Formation überrascht Bundestrainer Löw im Testspiel gegen Lettland - sein Team hat sichtlich Freude. Es deutet sich gar ein Hauch EM-Stimmung an. Zum Artikel

DFB-Team in der Einzelkritik: Löw löst das Kimmich-Rätsel

Maria Schrader soll bei Film über Weinstein-Enthüllungen Regie führen. Die deutsche Regisseurin gewann für ihre Arbeit an der Netflix-Serie "Unorthodox" einen Emmy. Der Film "She Said" soll die Recherchen zweier Reporterinnen der New York Times nachzeichnen, die die #Metoo-Bewegung ins Rollen brachten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 22,9. Binnen 24 Stunden meldet das Robert-Koch-Institut in Deutschland etwas mehr als 1200 Neuansteckungen. 20 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe und in der Freizeitbranche stehen einer Umfrage zufolge vor dem Aus. Zum Artikel

Bester Dinge

Wenn der Sonntagsfahrer Brötchen holt. Mindestens einmal in der Woche schwingt sich Norbert Röttgen aufs Fahrrad - ein Kinderfahrrad. Was man daraus lernen kann. Zum Artikel