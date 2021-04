SZ am Morgen

Demonstrierende in der Innenstadt von Minneapolis.

Von Julia Bergmann

Fall George Floyd: Jury spricht Ex-Polizisten Chauvin in allen Anklagepunkten schuldig. Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd kommt der Prozess gegen Derek Chauvin zum Abschluss. Das Strafmaß gegen den Ex-Polizisten wird später festgelegt. Die Hoffnung, die die Gesellschaft, bis hoch zu Präsident Biden, in den Prozess legte, ist groß. Ein einzelnes Urteil aber heilt nicht die Wunden, die seit Jahrzehnten schwären. Zum Artikel

Reaktionen auf das Urteil: "Gerechtigkeit für George bedeutet Freiheit für alle"

Laschet will mit Kreisverbänden reden. Von der CDU-Basis hatten sich viele für Söder als Kanzlerkandidaten der Union starkgemacht. Es gehe nun darum, Gegensätze wieder zusammenzuführen, sagt Laschet. Zum Artikel

Bär und Altmaier verteidigen sich im Fall Wirecard. Die Digitalstaatsministerin stellt im Untersuchungsausschuss des Bundestags eine versuchte Terminvermittlung zwischen dem früheren Dax-Unternehmen Wirecard und dem Kanzleramt als normalen Vorgang dar. Die SPD nimmt Bär, Wirtschaftsminister Altmaier und die Union in die Verantwortung. Zum Artikel

Pläne der Super League liegen vorerst offiziell auf Eis. Nachdem alle englischen Klubs am Dienstagabend ihren Ausstieg bekannt gegeben haben, ist das hochumstrittene Projekt nur zwei Tage nach seiner Gründung faktisch am Ende. In einem Statement heißt es, man wolle es "umgestalten". Allerdings ist unklar, wer überhaupt noch hinter der Super League steht. Zum Artikel

EU-Unterhändler einigen sich auf Klimaziel für 2030. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich endgültig auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 geeinigt. Bis dahin sollen die Treibhausgase der Europäischen Union um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden. Bisher galt ein Ziel von minus 40 Prozent. Zum Artikel

EXKLUSIV. FDP warnt vor Desinformation und Cyber-Angriffen auf die Bundestagswahl. Deutschland könnte zum Ziel von Antidemokraten werden, fürchtet die FDP. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und die Nachrichtendienste müssten jetzt eine gemeinsame Taskforce bilden. Die IT-Infrastruktur der Wahlleiter, Parteien und Kandidaten müsse besser geschützt werden. Dazu wollen die Liberalen einen Antrag im Bundestag einbringen. Zum Artikel

AKP-Politiker schleusten Hunderte Türken in Deutschland ein. Mit Scheineinladungen und speziellen Pässen brachten Politiker der türkischen Regierungspartei AKP illegal Bürger aus Anatolien nach Deutschland. Die Justiz ermittelt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Aktuelles zur Corona-Krise

Giffey plant "Aufholprogramm" für Kinder. Die Familienministerin will zwei Milliarden Euro ausgeben, um die negativen Folgen von Fernunterricht und psychologische Schäden auszugleichen. Unicef fordert einen Kindergipfel in Deutschland. Zum Artikel

SZ PLUS. "Wir können im Monat fünf Millionen Dosen verimpfen". Bald sollen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen. Anette Wahl-Wachendorf erklärt, was ihre Kollegen dann leisten wollen - und ob auch Partner und Kinder das Angebot nutzen dürfen. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut leicht - auf 160,1. Das Robert-Koch-Institut meldet 24 884 Neuinfektionen. Das sind 3191 mehr als am vergangenen Mittwoch. Der Bundestag soll heute die Notbremse beschließen. Zum Artikel

Niederlande wollen Corona-Vorschriften bald lockern. Trotz hoher Infektionszahlen sollen Erleichterungen ab nächster Woche gelten. Die EMA gibt grünes Licht für den Impfstoff von Johnson & Johnson. Zum Artikel

Bester Dinge

Breiige Belohnung. Ein Mann in den USA findet am Straßenrand Bündel von 100-Dollar-Scheinen. Er macht den Besitzer ausfindig - und erhält einen essbaren Finderlohn. Zum Artikel